La proposta di lavoro choc: un euro l'ora come commessa. E il rifiuto diventa virale su TikTok

Un euro e sedici centesimi l'ora. Presumibilmente in nero. È questo il compenso che una 22enne di Napoli si è vista offrire come retribuzione per un lavoro da commessa da 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato. La giovane ha gentilmente declinato l'offerta, ma la commerciante l'ha accusata di essere una fannullona. " Voi giovani d'oggi non avete proprio voglia di lavorare ", ha tuonato la titolare e la 22enne ha pubblicato la sua storia su TikTok (con tanto di messaggi) per denunciare l'accaduto.

Francesca Sebastiani, 22 anni di Secondigliano, ha scelto i social network per puntare l'attenzione sulla pratica, ormai tristemente comune, di pagare come rimborso spese vere e proprie prestazioni di lavoro da più di 40 ore settimanali. La ragazza ha chiesto maggiori informazioni su orari e stipendio dopo avere letto un annuncio di lavoro per commessa in un negozio situato nel suo quartiere.

La conversazione con la commerciante è avvenuta via cellulare attraverso una serie di messaggi su chat. Ma quando la titolare del negozio le ha detto che, per quasi 60 ore di lavoro a settimana, avrebbe percepito 70 euro (un totale mensile di 280 euro), Francesca non ha commentato ma ha educatamente rifiutato l'offerta: " Va bene. Grazie, comunque non sono interessata. Buona serata ". Per contro la commerciante si è risentita: " Voi giovani d'oggi non avete proprio voglia di lavorare ".