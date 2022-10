"Qualcuno ha chiesto scusa?". Crosetto difende i genitori di Renzi

" Qualcuno ha chiesto scusa ai genitori di Matteo Renzi? ". Sulle battaglie garantiste, Guido Crosetto non si tira mai indietro. Dopo l'assoluzione dei genitori dell'ex premier nel processo di secondo grado per fatture false, il fondatore di Fratelli d'Italia ha commentato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze (le cui motivazioni arriveranno tra 90 giorni) puntando l'attenzione sulle conseguenze di alcune derive giustizialiste. Lo ha fatto con un tweet, che prontamente è stato condiviso e rilanciato dallo stesso leader di Italia Viva.

" Qualcuno ha chiesto scusa ai genitori di Matteo Renzi? Qualche giornale ha fatto mea culpa? Qualcuno dei magistrati ha spiegato perché si sono concentrati tanti sforzi e tante risorse economiche verso due cittadini che non erano certamente pericolosi criminali? ", ha incalzato Crosetto in un post lanciato in rete. Domande quasi retoriche, con le quali il fondatore di Italia Viva - convinto garantista - ha sollevato questioni che non riguardano soltano lo specifico caso di Laura Bovoli e Tiziano Renzi. Quegli interrogativi, idealmente, valgono anche per tutti quei processi che, a fronte di un clamore mediatico iniziale, si concludono poi con assoluzioni non strombazzate in egual modo.

Chiaramente, l'affondo di Crosetto è stato colto al volo da Matteo Renzi, che lo ha "rewtittato" a sua volta. Già ieri, dopo il pronunciamento della sentenza di assoluzione, l'ex premier aveva del resto affermato: " Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i miei, non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo ". E stamani, incontrando i cronisti all'ingresso di palazzo Madama, il leader di Italia Viva era stato ancor più esplicito: " Dopo l'assoluzione dei miei genitori non ho ancora ricevuto le scuse. Solo silenzio. Eppure le scuse sono in molti a doverle dare, anche dai media ".