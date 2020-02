Quanto durerà l'epidemia da coronavirus in Italia?

Il coronavirus non lascerà l'Italia molto presto. Gli esperti parlano di una convivenza di " mesi ", anche se fare previsioni sulla durata dell'epidemia è difficile.

" Abbiamo un numero non piccolo di casi ", ha detto il direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza, spiegado che in Italia " siamo arrivati alla seconda o terza generazione di contagi ". Ma " il focolaio principale è circoscritto, quasi tutto riconducibile all'epicentro dell'epidemia nel Lodigiano, più due focolai piu piccoli in Veneto" . E anche i nuovi contagiati sembrano provenire o avere legami con le zone epicentro dell'epidemia. Ma, per il momento, il virus non si ferma; " Ci aspettiamo ancora un certo aumento di casi finchè le misure prese non daranno gli effetti sperati ". Dello stesso avviso, secondo quanto riporta Repubblica, è anche Guido Silvestri, a capo del dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta: "Infetterà ancora tanta gente ", prevede.

La primavera contro il virus?

Un aiuto a frenare il virus potrebbe arrivare dalla primavera. Secondo Silvestri, infatti, è " possibile che fattori genetici e/o ambientali (per esempio, temperatura più alta) possano in qualche modo limitare " la diffusione del Covid-19. È quanto sembrerebbe succedere nei paesi del Sud-est asiatico e non solo: " Penso a Indonesia, India, Thailandia, Bangladesh, Africa. Forse la temperatura gioca un ruolo nel limitare l'epidemia" . E se la diffusione del coronavirus dipendesse anche da fattori ambientali, il caldo primaverile potrebbe attenuarla. Ma, specifica l'esperto, " al momento queste sono solo speculazioni e bisogna soprattutto prevenire nuovi contagi ". Per capire l'andamento e la drata del virus, quindi, bisogna aspettare. Nell'attesa, l'unica cosa da fare è cercare di rompere la catena di contagi, con le misure che abbiamo disponibili ad oggi: diagnosi e quarantena. Inoltre, specifica Silvestri a Repubblica, bisogna lavorare per convivere con il virus: " Qui la preparazione del sistema sanitario per proteggere i più fragili farà la differenza " dice.

Il rischio di una mutazione

" Abbiamo scoperto due mutazioni genetiche interessanti del coronavirus ". A renderlo noto è Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-medico di Roma, che spiega di aver studiato " le mutazioni nel genoma virale del coronavirus messo a disposizione dei ricercatori cinesi" . Così, i ricercatori hanno scoperto che il Covid-19 è diventato " più contagioso, ma meno letale rispetto alla Sars ". Il tasso di letalità è, infatti, del 2,8%, contro il 9,8% della malattia che circolò tra il 2002 e il 2003. Ma il lavoro degli esperti non si ferma qui: " Stiamo anche andando avanti per capire se ci siano state mutazioni del virus dall'inizio dell'epidemia a oggi, e se magari ci possa essere un aumento della letalità ". Le possibilità di mutazioni nel virus dall'inizio dell'epidemia ad oggi è un'altra variabile, che rende difficile effettuare previsioni sull'epidemia. Finora, l'Organizzazione mondiale della sanità ha escluso mutamenti consistenti, ma " più circola, più si replica ". E la replica porta a mutamenti di " alcune lettere del suo Rna ", in modo casuale: per questo, le mutazioni, spiega Ciccozzi a Repubblica, " possono essere dannose per l'ospite o anche no. Ma è comunque un rischio" .

Per il momento, quindi, fare previsioni sulla durata dell'epidemia è difficili, ma gli esperti sembrano concordare su un fatto: non durerà poche settimane e dovremo abituarci a convivere con il virus per mesi. Quanti, finora, non è possibile prevederlo.