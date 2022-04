"Questo vaccino è vecchio, le aziende...", l'ira di Bassetti

L'attuale vaccino " è ormai vecchio ". Non aggiornato all'evoluzione del Covid e alle sue varianti, presenti e future. Matteo Bassetti ha lanciato il monito, pensando soprattutto ai mesi a venire, quando ragionevolmente si renderà necessaria una nuova dose di richiamo. Per quell'appuntamento, che con ogni probabilità coinciderà con l'inizio dell'autunno, l'infettivologo ligure ha auspicato l'utilizzo di vaccini modificati rispetto a quelli che in questa fase continuano a essere iniettati nei pazienti. Questione di efficacia e di adattamento alle mutazioni del virus stesso.

" Credo sia ragionevole pensare che a ottobre tutti dovremo farci una dose di richiamo. D'altronde chi ha fatto la terza dose, l'ha fatta a cavallo tra ottobre e gennaio ", ha osservato stamani il professore intervenendo su La7 alla trasmissione Coffee Break. Il direttore della Clinica malattie infettive del San Martino di Genova ha anche aggiunto: " Mi auguro che il prossimo richiamo sia fatto con un vaccino modificato, con un vaccino nuovo, e non che si continui a utilizzare un vaccino che ormai è vecchio. Per la popolazione generale questo vaccino è ormai vecchio ". L'infettivologo, al riguardo, ha chiosato: " Cerchiamo di stare dalla parte dei pazienti e non dalla parte delle aziende che hanno i depositi pieni di dosi ".

In merito al quarto richiamo del vaccino anti-Covid, poi, Bassetti ha ribadito la propria contrarietà ai tempi troppo accelerati. " Non farei oggi la quarta dose con questo vaccino. Dopo l'estate vedremo ", aveva già affermato nei giorni scorsi. E ancora: " Al momento non ci sono i dati per raccomandare una nuova vaccinazione a tutte le fasce di età ". Stamani, intervenendo in collegamento dal proprio ufficio, su La7 il professore ha precisato che " la quarta dose oggi non va fatta a tutti ma solo ad alcuni gruppi di persone, quindi ai grandi fragili, agli immunodepressi e ad alcuni ultraottantenni, probabilmente neanche a tutti ". Cautela, dunque, e niente fughe in avanti.