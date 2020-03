Le radio di tutta Italia unite contro il coronavirus

Venerdì 20 marzo sarà una giornata unica nella storia della radio italiana. Per la prima volta in assoluto, infatti, le emittenti di tutta Italia si uniranno per una diffusione senza precedenti, nell'ambito delle iniziative messe in atto per donare speranza ai cittadini, che lottano contro la pandemia di coronavirus.

Era il 6 ottobre del 1924 quando avevano iniziao le regolari trasmissioni radiofoniche nel nostro Paese. E ora, a quasi cento anni dal primo programma trasmesso via radio, le emittenti della Penisola saranno protagoniste di un evento unico nella storia italiana. Infatti, venerdì 20 marzo, alle ore 11.00, tutte le radio del territorio, nazionali e locali si uniranno per un'iniziativa senza precedenti: a frequenze unificate, verrà trasmesso in contemporanea su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming, l'Inno di Mameli e altre tre canzoni tipiche del nostro panorama musicale, che hanno fatto storia.

Così, dopo gli appuntamenti canori degli italiani sui balconi e dopo i battiti di mani per ringraziare medici e infermieri, anche le radio italiane scendono in campo contro il coronavirus, per sostenere i cittadini, diffondendo unità e coesione, " in questo momento di emergenza mondiale": "Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione" .

All'iniziativa parteciperanno le emittenti nazionali, da Rai Radio1, Rai Radio2 e Rai Radio3, fino a Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, passando per Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia e Radio Italia Solomusicaitaliana. Hanno aderito all'idea anche Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5 e Virgin Radio. Ma non solo. La musica italiana verrà diffusa anche dalle emittenti locali aderenti all'Associazione Aeranti-Corallo e all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv.