Altri mille migranti "invadono" Lampedusa. Scoppia la grana nel governo

Migliorano le condizioni meteomarine nel mar Mediterraneo e tornano a intensificarsi gli sbarchi nel nostro Paese. Nelle ultime ora a Lampedusa sono arrivati quasi 1000 migranti in cinque diversi momenti, a distanza ravvicinata gli uni dagli altri. La prima imbarcazione ha condotto sulla più grande delle Pelagie 325 persone. Il malandato barcone in legno, lungo circa 20 metri, è stato intercettato a 8 miglia dall'isola. Dopo pochi minuti un secondo barcone, individuato a 5 miglia dalla costa, è stato scortato dalla Guardia di finanza fino al molo Favaloro con a bordo 85 migranti di varie nazionalità. Tra loro c'era anche una bambina di poche settimane.

Si sono poi susseguiti altri sbarchi all'alba, due barconi con 98 e 16 migranti a bordo. Il primo trasportava tutti uomini, prevalentemente provenienti dal Bangladesh e il secondo tutti uomini provenienti dalla Tunisia. Nella tarda mattinata è stato intercettato il quinto barcone della giornata a 3 miglia da Lampedusa con a bordo altri 398 migranti, tra i quali 6 bambini. L'imbarcazione si trovava in avaria ed è stata condotta in porto. Il totale degli sbarchi della giornata è di 922 migranti.

L'isola di Lampedusa è così tornata in piena emergenza con l'hotspot al collasso. A tutti i migranti è stato effettuato un primo triage sanitario e sono stati trasportati nella struttura di contrada Imbriacola, dove si trovano alcuni dei migranti giunti nei giorni scorsi. Nell'isola non ci sono più a disposizione le navi quarantena. L'ultima, l'Allegra, ha lasciato le coste lampedusane in settimana con a bordo 446 migranti.

Ora Lampedusa è in piena emergenza. Le buone condizioni del tempo hanno probabilmente favorito, e certamente favoriranno, nuove partenze dal Nord Africa. Anche il sindaco dell'isola, Totò Martello, sembra certo che dovranno prepararsi a nuovi sbarchi nelle prossime ore. " Sono stati trasferiti nel centro di accoglienza che era vuoto, dove sono state avviate le procedure di identificazione e di screening per il Covid. Stasera speriamo di potere riuscire a trasferirli a bordo della nave quarantena. Lo avevo annunciato qualche tempo fa, con il bel tempo riprendono gli sbarchi e ritengo bisogna ritornare a parare del fenomeno immigrazione ", ha detto il sindaco ai microfoni di RaiNews24.

Intanto sono state avvistate altre imbarcazioni in pericolo al largo della Libia, in zona Sar maltese. Una ha 80 persone a bordo e l'altra 55. La nuova raffica di sbarchi è arrivata poco dopo la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana di ripristinare il fermo amministrativo per la Sea Watch 4. L'imbarcazione della Ong era tornata in mare da poco e si era subito messa all'opera, trasferendo nel porto di Trapani 455 migranti.