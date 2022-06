Uccisa e decapitata dall'ex, poi la testa tra i rifiuti: l'orrore sulla 22enne incinta

La polizia americana ha arrestato in questi giorni un sospettato per l'omicidio, avvenuto una settimana fa, della 22enne Liese Dodd, che era all'ottavo mese di gravidanza. La ragazza, residente ad Alton, nello Stato dell'Illinois, era stata trovata dagli agenti " decapitata " e, per tale crimine, è stato ultimamente fermato l'ex fidanzato, l'afroamericano 22enne Deundrea Holloway.

Il ritrovamento del corpo decapitato di Liese era avvenuto grazie alla madre di lei, intenta a organizzare un party per la nascita del bambino che la 22enne stava aspettando. Preoccupata dal fatto che la figlia non si era fatta per giorni né sentire né vedere, la donna si era recata presso l'appartamento della ragazza e lì avrebbe rinvenuto il corpo smembrato della malcapitata. La testa della vittima sarebbe poi stata ritrovata dentro un cassonetto in strada.

La polizia ha quindi subito fermato, quale principale sospettato per l'omicidio, Holloway, con cui la ragazza aveva avuto una relazione saltuaria per circa due anni. L'afroamericano, a detta dei genitori di Liese, non sarebbe il padre del bambino che la ragazza stava aspettando. Il sospettato è stato trasferito nella prigione della contea di Macoupin ed è stato incriminato per duplice omicidio: quello della futura mamma e del bimbo che sarebbe nato a fine luglio. La cauzione per il rilascio di Holloway è stata fissata dal giudice a 2milioni di dollari.