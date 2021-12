Ragazza posseduta: a Vicenza l'esorcismo dura 9 ore

Ci sono volute nove ore e quattro frati che hanno praticato un esorcismo per placare una 28ennie. Secondo quanto raccontato dai presenti la donna sarebbe stata "posseduta dal demonio". I fatti sono avvenuti al Santuario della Madonna di Monte Berico, in provincia di Vicenza.

Cos'è accaduto

L'episodio risale a domenica scorsa quando la giovane, accompagnata in chiesa dalla madre per la Santa Messa domenicale, si è recata in penitenzeria per confessarsi. Ad un certo punto, la 28enne ha iniziato a urlare, bestemmiare e pronunciare frasi inconsulte anche in latino e altre lingue con voci sempre diverse. In preda al delirio, si è messa a correre per tutta la navata creando non poco scompiglio e forti preoccupazioni tra i presenti che sono stati costretti ad allontanarsi ed uscire dalla chiesa. Come se non bastasse, la ragazza ha iniziato a prendere a schiaffi la madre. Per tentare di calmarla è servita la forza di ben quattro frati. Per sicurezza, poi, è intervenuta anche la polizia che è rimasta sempre fuori dalla chiesa pronta ad intervenire nel caso la situazione degenerasse ulteriormente.

In quei momenti concitati, è stato subito chiamato in causa il padre esorcista del santuario che ha sottoposto la giovane ad esorcismo fino alla sera, intorno alle 20.30, quando stanca e sfinita da ore inimmaginabili è crollata addormentadosi. Addirittura, come riporta Il Corriere del Veneto, un frate è intervenuto a dare una mano anche in videoconferenza. I prelati non hanno dubbi: la ragazza era possedura dal demonio.

"Si trattava di possessione"

Concluso il rito durato l'intera giornata, madre e fratello l'hanno riportata a casa. Adesso, però, non è finita: si aprirà un lungo periodo prima che la giovane possa tornare a vivere serenamente la sua quotidianità. " Il cammino della preghiera di liberazione può durare anni e c’è tanta sofferenza", afferma padre Carlo Rossato, priore dei frati dell’ordine dei Servi di Maria, che sottolinea come non si tratti di un caso isolato ma uno tra tanti. " Si trattava di una possessione vera e propria e solo alla sera la situazione si è risolta, quando la ragazza è crollata fisicamente. Non è stato semplice, ma è un caso tra tanti: nella curia di Vicenza sono quattro gli esorcisti, ma sono centinaia le domande. E siamo di fronte ad una pagina del Vangelo – conclude il frate — solo Gesù libera dal dominio del maligno ".

Per adesso, logicamente, c'è il massimo riserbo da parte delle autorità religiose su quali possano essere i motivi che hanno scatenato, improvvisamente, la furia della ragazza.