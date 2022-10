Ragazzina rapita e uccisa 47 anni fa. Spunta l'ombra del mostro di Firenze

" Rapita in Cadore, violentata nel corso di una cerimonia a sfondo esoterico e strangolata in una villa vicino al lago Trasimeno di proprietà di Francesco Narducci ". È quanto si legge nella bozza della relazione finale stilata dalla Commissione bicamerale Antimafia sulla morte di Rossella Corazzin, 17 anni, rapita e uccisa nell'estate del 1975 mentre era in villeggiatura a Tai, nel Bellunese. La ricostruzione del delitto è suffragata dalle dichiarazioni di Angelo Izzo - il "killer del Circeo" - giudicate " credibili " dagli autori del report sul mostro di Firenze.

Il delitto di Rossella Corazzin

Un mistero lungo 47 anni su cui si allunga l'ombra del mostro di Firenze, lo spietato killer dei delitti in Toscana. Rossella Corazzin, originaria di Cadore (Udine), scomparve nella torrida estate del 1975 dopo aver lasciato delle lettere in cui accennava al fatto di aver conosciuto un certo "Gianni". " Gianni come Guido ", scrive il giornalista Stefano Borgioni su La Nazione, che con Andrea Ghira e Angelo Izzo, nel settembre dello stesso anno seviziarono Donatella Colasanti e massacrarono, uccidendola, Rosaria Lopez. A tessere la trama del macabro intrigo di "mostri" e cold case è proprio l'ex killer del Circeo che, nel 2016, raccontò ai pm i dettagli sulla scomparsa della ragazzina. Dichiarazioni che sono state poi ripetute anche alla Comissione Antimafia e ritenute attendibili.

La relazione della Commissione Antimafia sul mostro di Firenze