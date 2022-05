"Ranieri caduto mentre elogiava il vaccino". Il folle post della senatrice Granato

Ci mancava solo il complottismo sulla brutta caduta di Massimo Ranieri. L'infortunio riportato dal popolare cantautore durante un suo concerto era stato accompagnato sui social da messaggi di solidarietà e di sostegno da parte degli ammiratori di tutta Italia; fin qui nulla di strano. Poi è arrivata la senatrice Bianca Laura Granato, da poco confluita nel gruppo Cal (Costituzione, ambiente e lavoro), che in post pubblicato su Facebook è riuscita addirittura ad accostare l'incidente dell'artista e ai vaccini. Certo, il nesso tra le due cose sfugge, anche perché - fino a prova contraria - non c'è.

Sui social Bianca Laura Granato ha voluto dare una propria interpretazione sull'inciampo che aveva costretto il cantautore partenopeo al ricovero, dopo la frattura di una costola. " Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli ", ha scritto la senatrice sulla propria pagina Facebook. Ma chissà che film aveva visto: il popolare artista infatti, era scivolato mentre stava intonando la canzone "Vent'anni", come si evince anche da un filmato realizzato da uno spettatore in sala. Dunque, non stava affatto parlando di vaccini.

Le posizioni espresse in passato da Ranieri a sostegno della campagna vaccinale, tuttavia, devono aver indispettito la senatrice Granato, che invece non aveva mai nascosto le proprie perplessità sull'argomento e la propria contrarietà al Green pass. Talvolta, con argomentazioni altrettanto controverse. Così è scattato il post sulla caduta dell'artista. E la cosa più incredibile è che, nei commenti social, qualcuno abbia pure assecondato le considerazioni della parlamentare. " Vedi il karma delle volte… ", ha commentato un utente. E un altro: " Ben gli sta,un artista non si abbassa a compromessi politici ". Ma non sono mancate le critiche. " Una senatrice della Repubblica che scrive una tale schifezza è impensabile in un Paese civile ", ha sentenziato uno dei commentatori.