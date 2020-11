Una rapina da film e quella tartaruga gialla: le "follie" della settimana

In Thailandia protestano per salvare il porno, in India trovano una rarissima tartaruga gialla, mentre Milano è stata teatro di una rapina da film. E non è tutto: ecco servito un nuovo appuntamento con la rubrica (Stra)notizie.

Una tartaruga gialla

Gialla come il sole, gialla come un limone e gialla come...una tartaruga! Incredibile ma vero, è stata avvistato nel Bengala occidentale (in India) un rettile più unico che raro. Il colore insolito dell’animale, secondo gli esperti, sarebbe dovuto alla mancanza di un pigmento di nome tirosina. Un difetto congenito che ha regalato al mondo questa splendida (e unica) tartaruga gialla.

A cento all'ora...in monopattino

“Guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire”, cantava Lucio Battisti in Emozioni. Ecco, non guidava a fari spenti nella notte, ma andava a cento all’ora (!) in monopattino di notte. È successo a Moncalieri, in provincia di Torino, e il funambolo alla guida del potente mezzo a due ruote è un quarantenne. Fermato dalla polizia non ha potuto sottrarsi alla multa e alla confisca del mezzo. Ed è dovuto tornare a casa in taxi...

Una rapina da film

"Spaccata" da film a Milano, dove una banda di ladri è entrata e uscito da una banca passando per le fogne. Sembra appunto una scena da film ma è successo davvero nella filiale della Crédit Agricole, all’angol tra piazza Ascoli e via Stoppani, in zona Città Studi. "Sono entrati dai sotterranei. Eravamo in tre all'interno dell'agenzia, quando mi sono accorto di cosa stava succedendo ho urlato 'c'è una rapina' e una collega è riuscita a scappare", ha raccontato il direttore della filiale. Sotto la minaccia delle armi i criminali hanno ordinato ai due ostaggi di consegnare tutti i contanti. E con il malloppo sono riusciti a fuggire: la polizia non è infatti riuscita a intercettarli. Altro che La casa di carta...

In contromano in autostrada

C’è chi va a cento all’ora in monopattino, chi va in monopattino in autostrada e chi va in contromano in autostrada per la bellezza di trenta chilometri. È successo lungo l’A4 che collega Milano e Bergamo: qui in 48enne polacco, alterato dall’alcol, stava guidando in direzione del capoluogo di regione; dopo una sosta in autogrill, si è reimmesso in strada in contromano, viaggiando verso la città orobica. A evitare una tragedia ci hanno pensato gli agenti della polizia stradale, che hanno intercettato la vettura, per poi multare l’uomo.

Briscola illegale nella notte

Al cuore non si comanda e neanche al richiamo delle carte. In un bar di Cerasolo, in provincia di Rimini, si giocavano partite clandestine di briscola a notte fonda, in piena violazione del coprifuoco decisa per contenere la pandemia di coronavirus. A scoprire la “bisca” i carabinieri di Coriano, che sono andati a bussare alla porta – o meglio alla serranda – del locale, trovandolo pieno di avventori e accaniti giocatori.

Una protesta per il porno

Caos in Thailandia per la decisione del governo di bandiere i siti porno. Una stretta che ha fatto esplodere la rabbia e la protesta della popolazione, che si è sentita privata di una libertà: 191 siti, PornHub compreso, sono stati oscurati. Nel Paese asiatico, come noto, esistono diverse restrizioni circa l’uso di Internet. Contro la censura, sui social, è stata lanciata la campagna #SavePornHub.