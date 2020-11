Il canone Rai a rate sulla pensione: ecco la scadenza

Si avvicinano i termini per la scadenza del pagamento del canone Rai 2021 e per i pensionati sembra potrebbero esserci alcune problematiche per la risoluzione della rata a causa di un blocco del sito Inps al quale è necessario inviare le domande per rateizzare la quota. Come riferisce il sito Money.it, infatti, la deadline è stata fissata per il prossimo 16 novembre ma i problemi del sistema potrebbero causare qualche disagio.

La rateizzazione del canone Rai non è una novità per i pensionati, che già dal 2010 possono usufruire di questo servizio. La misura rateizzata è disponibile per tutti coloro i quali sono titolari di un trattamento previdenziale e hanno una pensione non superiore a 18mila euro annui. Però, come da prassi, la presentazione delle domande ha una scadenza e per il canone 2021 questo è stato fissato al 2021. Mancano ancora alcuni giorni e non tutti i pensionati hanno inviato la loro domanda e hanno tempo ancora fino al 16 novembre. Tecnicamente sarebbe tutto regolare e gli aventi diritto potrebbero ancora regolarizzare le loro richieste fino al giorno della scadenza ma, al momento, non è possibile inoltrare le domande per un problema al sistema.

I sistemi dell'Inps sono bloccati e non accettano nuove richieste per la rateizzazione e questo, di fatto impedisce a chi non ha ancora espletato la richiesta. Regolarmente, il canone Rai viene pagato sulla bolletta elettrica ma per agevolare il pagamento da parte degli anziani titolari di pensione, a loro è consentito suddividere la rata di 90 euro sul trattamento per un massimo di 11 mesi. La redazione di Money.it ha tentato di inoltrare una domanda di rateizzazione ma il sito dell'Inps sembra essere bloccato allo scorso 29 novembre 2019, per la scadenza del 2020.

A pochi giorni dal termine, quindi, si attendono comunicazioni da parte dell'Inps per eventuali proroghe per consentire ai pensionati di accedere alla misura di rateizzazione del canone Rai per il 2021 a pochi giorni dalla scadenza o, eventualmente, entro un nuovo termine comunicato.