Rave party non autorizzato a Torino: "Lamorgese ministro techno"

Rave party non autorizzato alle porte di Torino. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa sarebbero dovuti essere circa 10mila i giovani coinvolti nella manifestazione improvvisata nell'area dell'ex Comau.

Nelle intenzioni degli organizzatori, che hanno dato avvio ad un tam tam tramite i social network, la festa sarebbe dovuta andare avanti per tutto il fine settimana di Ognissanti. I circa 6mila arrivati nella notte, quasi tutti di nazionalità straniera, hanno letteralmente mandato in tilt il traffico all'altezza dello svincolo della tangenziale di Stupinigi, spingendo le forze dell'ordine a chiudere l'uscita fino alle ore 2:00. Le lunghe file di camper e auto incolonnate hanno paralizzato la circolazione anche nelle vie di accesso all'ex area industriale, dove si sarebbe dovuto svolgere il rave party.

Dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, i carabinieri sono intervenuti nella zona con lo scopo di impedire lo svolgimento della manifestazione, ed ora si trovano impegnati nell'identificazione delle persone fermate durante i controlli. Il fatto che le forze dell'ordine fossero già state allertate ha spinto altri potenziali partecipanti a tornare indietro: si parla di circa 10mila individui coinvolti complessivamente nel raduno.

Intorno al territorio di Nichelino, nei pressi della Regia di Stupinigi, polizia e carabinieri hanno formato un cordone di sicurezza per impedirne l'accesso. Una situazione che ha reso pressoché impossibile la circolazione, specie per chi proveniva da Torino o da Beinasco. Il deflusso dei partecipanti è iniziato all'incirca alle ore 10:00 di stamani. "Adesso la situazione sembra sotto controllo" , ha dichiarato a Repubblica il primo cittadino di Nichelino Giampiero Tolardo, "ma ci sono camper parcheggiati nei controviali e nei terreni verso Stupinigi, sono tantissimi" . Servirà qualche ora per tornare alla normalità, aggiunge il primo cittadino di Beinasco Rondò Bernardo. "Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e stanno monitorando la situazione. Gli ingressi e le uscite di Borgaretto in via Rondò Bernardo e circonvallazione esterna sono temporaneamente chiuse. Da via Galilei si può transitare solo in direzione Nichelino. Resta aperta la viabilità da e verso Beinasco" , conclude.

La condanna di FdI

"Un altro rave party che crea disagio alla cittadinanza con assembramenti, disturbo alla quiete pubblica e uso spavaldo di droga" , scrive il deputato di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "È la volta di Torino. A Stupinigi si sta replicando il disastro per mano del ministro incapace e stavolta o è mancato il minimo controllo oppure si è lasciato fare. In ogni caso il ministro Lamorgese, più techno che tecnico, dovrà venire a riferire in Parlamento perché non ammetteremo di vedere ulteriormente Torino e l’Italia umiliate dal tour degli sballi" , affonda la parlamentare di FdI , "con un’interrogazione chiediamo l’intervento immediato di un ministro che avrebbe già dovuto dimettersi da tempo" .