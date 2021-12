"Reazioni avverse", "Una menzogna": scoppia la rissa sui vaccini

La reazione avversa si è manifestata all'istante negli studi di Rete4. E pure con sintomi acuti: irritazione, stizza, incredulità. A provocarla sono state le discutibili dichiarazioni pronunciate a Zona Bianca dall'eurodeputata Francesca Donato, da tempo sostenitrice di argomentazioni no-vax, nonché protagonista di accesi scontri televisivi sul tema. Ieri sera, nel talk show condotto da Giuseppe Brindisi si stava discutendo proprio di vaccinazioni e varianti al virus, quando l'ex esponente leghista si è lasciata andare ad alcune valutazioni controverse sugli effetti collaterali della puntura anti-Covid.

" Non si parla mai di chi è ricoverato perché invece il vaccino lo ha fatto e ha avuto reazioni avverse. E ce ne sono migliaia, decine di migliaia ", ha esclamato Francesca Donato, senza però specificare da dove provenisse quel dato così generico e privo di effettivi riscontri. Affermazioni che chiaramente hanno provocato il disappunto di tutti gli altri ospiti della trasmissione e in particolare di Antonio Caprarica. Accomodato in studio, il giornalista ha infatti replicato con severità alle esternazioni estemporanee dell'eurodeputata. " Ma cosa dice decine di migliaia? Lei contina a sparare numeri di fantasia. Non è possibile accettare che vengano sparati questi numeri inesistenti! ", ha strillato l'ex corrisponente Rai, mentre l'interlocutrice in collegamento cercava di ribadire le proprie convizioni.

" Io non ho sparato numeri, ho detto quello che nessuno di voi vuole dire ", ha infatti aggiunto l'europarlamentare, ammiccando all'assurda tesi per la quale sul vaccino ci sarebbero delle verità volutamente non dette. Durissimo a quel punto Caprarica, ormai su tutte le furie: " Lei ha sparato chiacchiere. Ha parlato di decine di migliaia di persone ricoverate per casi avversi: questa è una menzogna! Questo è disonesto ". Poi rivolgendosi nuovamente alla Donato, il giornalista ha fatto riferimento alla sua candidatura a prima cittadina di Palermo e ha attaccato: " Meno male che lei non è sindaco di Palermo e le sue possibilità di diventarlo sono quelle che ho io di diventare Papa ".

Lo scontro tra @ladyonorato e Antonio Caprarica su vaccini e terapie intensive #ZonaBianca pic.twitter.com/LTLREMkY8x — Zona Bianca (@zona_bianca) December 22, 2021