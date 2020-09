Recuperato cadavere nell'Adda, potrebbe essere la 15enne annegata

Potrebbe rispondere al nome di Hasfa Duod, la 15enne annegata nell'Adda lo scorso 1° settembre , il corpo senza vita rinvenuto da due pescatori all'alba di domenica 20 settembre in località San Pietro a Berbenno, in provincia di Sondrio. Il cadavere è già stato recuperato dai vigili del fuoco ed ora sono in corso gli accertamenti utili ad appurare l'identità della vittima.

''Qui c'è un corpo che galleggia''

La segnalazione alle autorità è giunta attorno alle ore dieci di questa mattina. '' C'è un cadavere che galleggia nell'Adda, in località San Pietro a Berbenno, vicino alla pasticceria '', avrebbero detto con una telefonata ai vigili del fuoco i due pescatori. Allertati gli operatori della Unità Fluviale, il corpo è stato tempestivamente recuperato dal fiume e posto all'attenzione della polizia. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera , potrebbe trattarsi della 15enne annegata nel fiume lo scorso 1° settembre mentre si trovava al Parco Bartesaghi, in località Sondrio, con la cugina ed altri familiari. A quanto si apprende l'altezza e le altre caratteristiche fisiche rilevate sulla salma corrisponderebbero proprio a quelle di Hasfa, senza contare che nella zona non ci sono denunce di altre giovani scomparse. Per ora, dalla questura si limitano a dire prudenzialmente che sono in corso accertamenti scientifici ma i dubbi sull'identità del cadavere sembrano davvero pochi.

''Cerco mia figlia ogni giorno nel fiume''