Rallentamenti e lamentele: è caos per evitare le telefonate moleste

Da ieri, mercoledì 27 luglio, è possibile iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni (Pro) anche con il proprio telefono cellulare, così da non ricevere più chiamate commerciali sul dispositivo. Si tratta di un modo per tutelare i cittadini dal fenomeno del telemarketing selvaggio.

Il Pro ha il compito, dunque, di trattare i numeri telefonici fissi e mobili degli utenti, tutelandoli da quelle chiamate di vendita commerciale e/o indagini di mercato che tormentano i proprietari dei telefoni. Gli operatori telefonici addetti alle chiamate, infatti, hanno il preciso obbligo di verificare che gli utenti che intendono contattare non rientrino nell'insieme di coloro che hanno fatto richiesta di non ricevere telefonate.

Già nella giornata di ieri sono stati in molti ad effettuare la registrazione al Registro pubblico delle opposizioni. Solo alle 17:30, ha fatto sapere il ministero dello sviluppo economico, si contavano già 205.000 iscritti.

Non sono però mancate le critiche, specialmente in merito a diversi disservizi riscontrati sul portale. Rallentamenti, messaggi di errore, impossibilità di completare la procedura. Sulla pagina Facebook del Pro, i tecnici invitano gli utenti a provare più volte, perché certi problemi sono causati dall'ingente afflusso di richieste.

Fra le lamentele presentate da alcuni utenti, anche il fatto che per effettuare la registrazione sia necessario lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non tutti, infatti, sono in possesso di tale strumento. Altri, invece, chiedono perché non sia possibile accedere al servizio anche tramite Cie, ossia Carta di identità elettronica. A tal proposito, leggendo la risposta di uno degli operatori, pare che col tempo dovrebbe essere possibile anche questa modalità di autentificazione.

Per potersi registrare al Pro, si può procedere facendo l'accesso al sito www.registrodelleopposizioni.it, chiamando il numero verde 800957766 (utenze fisse) o lo 0642986411 (cellulari), oppire inoltrando la richiesta tramite email.