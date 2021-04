Le regole necessarie di un amore felice

Ho descritto i movimenti collettivi come processi sociali in cui la gente, in una situazione di disagio, di noia, di oppressione ma piena di vita, si ribella e, influenzata da una visione religiosa o da una ideologia, ha l'impressione che sia possibile un rinnovamento del mondo, l'accesso ad una nuova era di giustizia e di benessere. La nostra mente abitualmente pensa che il tempo scorra graduale e che il futuro si avvicini a piccoli passi. Invece, in questi casi, soffia un vento di rinnovamento, di attesa di qualcosa di straordinario. A questa esperienza di rinnovamento ho dato il nome di stato nascente. Ora tutti coloro che la vivono si sentono fratelli, si vogliono bene e marciano uniti verso la meta, pronti a combattere ogni nemico. Ma il movimento lasciato a sé tende a travolgere tutti nella bufera emozionale e produce dispotismo e tirannide. Ha sempre bisogno di istituzioni razionali correttive per costruire strutture democratiche. Io, poi, ho sostenuto che l'innamoramento sorge anch'esso dallo stato nascente ed è un movimento collettivo a due, ma la nuova comunità (la coppia) non ha bisogno di un nemico. Se non vengono ostacolati i due amanti sono felici di stare insieme e non attaccano nessuno, mentre al loro interno sviluppano una morale del dono e della dedizione. Ciascuno desidera che l'altro sia felice e opera per renderlo tale, ciascuno vuole anche lui stesso essere felice e l'altro opera per renderlo tale. E poiché ciascuno ha realmente dei mezzi potenti per rendere felice l'altro, questo rapporto tende a stabilizzarsi. Inoltre gli innamorati vogliono un mondo sereno e diffondono l'idea di una morale della felicità e dell'amore. Nel film Un anno dopo la coppia felice e armoniosa esercita un'ttrazione benefica sugli altri e crea incontri, comprensione e accordi. Dobbiamo allora concluderne che, mentre tutti i movimenti hanno bisogno di un intervento razionale che incanala o limita la spontaneità violenta e dispotica, l'amore non ne ha bisogno e dura armonicamente da solo? No, nel modo più assoluto, anche nella coppia la continuazione dell'amore e la convivenza armoniosa nel tempo ha sempre bisogno di una regolamentazione che viene periodicamente rivista, corretta e completata.