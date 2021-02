Galli "sbugiardato" non molla "Vedrete fra quindici giorni..."

Non si placa la diatriba tra Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive del Sacco di Milano, e il suo stesso ospedale. Il virologo ha affidato la sua risposta ai social per ribadire quanto affermato nei giorni scorsi, ovvero che nella struttura ospedaliera dove lavora, il suo reparto è invaso di varianti, dicendosi molto preoccupato per le mutazioni arrivate anche in Italia.

Il botta e risposta

Dopo la dichiarazione allarmista di Galli, era stato lo stesso ospedale dove lavora l’infettivologo a smentire le sue parole con un comunicato da parte dell’Asst Fatebenefratelli Sacco: “Nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021, sono stati ricoverati 314 pazienti positivi a Covid. I dati raccolti hanno rilevato la presenza di 6 pazienti positivi alla variante Uk su un totale di 50 casi che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati sottoposti a sequenziamento” .

“attualmente le percentuali di varianti identificate (verificate secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dall’ISS o su controlli a campione) sono in linea con la media nazionale ed inferiori alla media regionale”

Galli è certo dei suoi dati

E sostenendo che tali affermazioni in questo momento non rappresentano laepidemiologica all’interno del Presidio ospedaliero. Inoltre, precisava la nota dell’ospedale,. oltre a dire che fino adesso presso il Laboratorio del Sacco è stata identificata solo la variante inglese, e non la variante brasiliana o sudafricana.

A causa delle tante varianti presenti nel suo reparto, l’esperto aveva anche chiesto al governo di provvedere a zone rosse, se non addirittura a un lockdown. Al quanto piccato, su Twitter il virologo ha scritto: “Al Sacco le varianti inglesi sarebbero 6 su 50 casi testati. Bizzarro, se è così sono tutti passati per il mio reparto! Dirigo un laboratorio di ricerca universitario che lavora sulle sequenze di SARS-CoV-2 da gennaio 2020. Dei miei dati sono certo".

Una follower ha subito risposto al tweet consigliando al professore di chiarirsi con i dirigenti del suo ospedale che hanno smentito le sue affermazioni. L'utente ha poi sottolineato che se realmente è convinto di avere il reparto invaso dalle varianti, tanto da chiedere a gran voce un lockdown generale, e l’ospedale non lo è, c’è un problema di fondo.