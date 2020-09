"Pronti a nuove misure...". L'Iss teme il superamento della soglia d'allarme

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.907 positivi in più, rilevati con 99.839 tamponi, e il report dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, ha parlato di un “lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2”. Visto che il virus si sta preparando a entrare in quella che gli esperti definiscono la fase delicata, l’autunno, l’Iss si è detto pronto “all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento”. C’è però da sottolineare che l’andamento è maggiormente contenuto in Italia se confrontato con quello di altri paesi, anche confinanti con il nostro.

La situazione in Italia

Nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 13 settembre vi è stata una incidenza di 29,63 positivi su 100mila abitanti. Al momento in Italia ci sono 2.397 focolai Covid attivi, di cui 698 nuovi, diffusi su tutto il territorio nazionale. Spesso questi sono da associare ad assembramenti e violazioni delle norme relative al distanziamento sociale. L’Iss chiede quindi alla popolazione di prestare “particolare attenzione al rischio di contrarre l’infezione in situazioni di affollamento e durante periodi di permanenza in Paesi o aree con una più alta circolazione virale”. Gli esperti hanno anche osservato che nelle ultime due settimane vi è stato un aumento degno di nota dell’età media dei positivi.

Probabilmente questo dato è dovuto alla trasmissione del virus dai soggetti più giovani a quelli più anziani. Situazioni di contagio si hanno proprio all’interno dei nuclei familiari, e questo si riflette in un maggiore impegno dei servizi ospedalieri. L’età media è passata a 41 anni e il 35% dei nuovi contagi riguarda i soggetti over50. Come riportato da HuffPost, Gianni Rezza, capo del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, ha tenuto a sottolineare che “questo vuol dire che evidentemente c’è trasmissione intra-familiare, che il virus passa dai più giovani alle persone più anziane, spiegando anche un certo aumento, lento ma graduale, nelle ospedalizzazioni” .

L'Iss pronto ad adottare nuove misure