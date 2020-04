Quell'avvertimento di Ricciardi: "Ci sarà una seconda ondata"

Ci sarà sicuramente una seconda ondata di epidemia in autunno: ne è certo Walter Ricciardi, che ha messo tutti in guardia su possibili nuove ondate e tanti piccoli focolai epidemici " fino a quando non avremo un vaccino ". Nell'intervista rilasciata al giornale Ilcaffeonline.it, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che nel periodo autunnale e invernale una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici " fa si che il virus possa riemergere ". Perciò ha invitato alla calma e alla prudenza: " È molto importante non accelerare le riaperture ". Altrimenti il serio rischio potrebbe essere quello di avere la seconda ondata " prima dell'estate ".

Nel mirino del membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità sono finiti alcuni leader politici mondiali, le cui scelte azzardate a suo giudizio sono responsabili degli effetti sui loro popoli: " Se ci sono stati più morti rispetto ad altri è perché le decisioni sono state prese o in modo tardivo o in modo sbagliato ". E ha portato come esempio i casi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, dove i rispettivi governi " non hanno ascoltato i consiglieri scientifici " e hanno reagito " in maniera estremamente ritardata ". Mentre le cose vanno meglio in paesi come la Corea del Sud, la Finlandia e la Germania " dove c'è una linea di comando unica e un rapporto diretto tra politica sensibile e istituzioni ben funzionanti ".

L'app per il tracciamento

Il professore ordinario di Igiene e medicina preventiva ha parlato anche dell'applicazione per il tracciamento ("Immuni"): il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha firmato un'ordinanza mediante cui si dispone di procedere " alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa ". Ricciardi lo ritiene uno strumento essenziale e insostituibile in occasione della fase 2: " Se non c’è questo abbinamento tra test e tracciamento tecnologico saremo destinati a inseguire sempre il virus ". Grazie a tale accostamento sarà possibile " bloccarlo dove emerge e non di inseguirlo dopo che si è diffuso ".