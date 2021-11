Ricciardi smentito, Biden schiaffeggiato e Bersani: quindi, oggi...

- il codice penale secondo il Fatto Quotidiano: se sei stato indagato, e archiviato, non puoi comunque fare l'assessore in città. Inguardabile

- tira una brutta aria per Biden. L'elevato, il grande vincitore della battaglia contro Trump, a un anno dalle elezioni prende una sonora bastonata in Virginia, lì dove aveva vinto di ben 10 punti. Forse anziché ronfare alla Cop26, farebbe bene a tenere gli occhi aperti in vista delle elezioni di midterm

- l'idea di Bersani di sfiduciare Draghi per mandarlo al colle fa ridere (i polli). Nulla impedisce al premier di traslocare al Colle, anche se certo a Palazzo Chigi starebbe pure bene...

- odiatori insultano la figlia della Meloni. E poi chiedono il ddl Zan contro l'odio verso i gay. Mah...

- niente commissione di inchiesta sul Covid. In realtà era già scritto. E i motivi sono tanti. Uno tra tutti: indagare su quanto fatto a Roma significherebbe mettere il naso anche sulla reazione al virus delle Regioni...

- l'Aifa ha deciso su J&J: pare che la protezione duri abbastanza bene fino a sei mesi e solo a quel punto serva il booster. Qualcuno lo spiega a Walter Ricciardi, convinto che la durata fosse di appena due mesi?