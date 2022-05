"Sofferenza fisica estrema...". Richard Gere torna sulla passerella su Open Arms

Richard Gere sembra aver trovato una seconda vita professionale in Italia dopo gli sfarzi di Hollywood. La passerella a bordo di Open arms nel 2019 è stato solo il preludio a un nuovo corso, quasi tutto italiano, per il sex symbol americano. Ed è proprio in virtù del suo impegno come attivista per i diritti umani che Richard Gere è stato ospite in esclusiva da Fabio Fazio nel corso della prossima puntata di Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto dal giornalista su Rai3.

L'intervista è stata incentrata principalmente sull'impegno filantropico di Richard Gere, con particolare attenzione sulla guerra in Ucraina. " Credo che tutti noi abbiamo una reazione viscerale. Tutti abbiamo una reazione analoga vedendo la sofferenza di tutti i bambini e innocenti colpiti dalla guerra, che sarà una sofferenza che si ribalta nel futuro ", ha detto l'attore da Fabio Fazio. Il conflitto scatenato in Ucraina, così come ha dichiarato Gere, " è uno sconquasso della società russa, una visione più profonda è un'aberrazione che viene permessa sul nostro pianeta ".

A differenza di molti suoi colleghi che professano il pacifismo a tutti i costi, l'attore ha sottolineato le due facce di chi dice no alla guerra: "C redo che ci siano due parti del nostro ambiente che hanno diverso punti di vista.Il primo è della non violenza totale, ma non sono Gesù Cristo o il Buddha ma in pochi possono definirsi tali. Dobbiamo fare il possibile per impedire attacchi e abusi e dare aiuti umanitari. La considero un'opportunità per considerare cosa stiamo facendo" . Quindi, l'attore si è sbilanciato anche sulla crisi energetica: " A causa dei combustibili fossili, visto cosa è successo con Putin, è arrivato il momento di dire basta. dobbiamo considerarci fratelli e sorelle, è una cosa che funziona a tutti i livelli ".

In relazione alla suo impegno per i migranti nel Mediterraneo, incalzato da Fazio, Richard Gere è tornato sulla sua passerella su Open Arms nel 2019: " L'unico vero peccato è credere in se stessi in quanto separati dagli altri esseri. Se condividiamo questa allucinazione si scatenano una serie di mali. Appena sono salito a bordo di quella nave li ho visti come esseri umani e in quel momento avevano una sofferenza estrema fisica e io sono riuscito a capire la tragedia umana che stavano vivendo ".

Da Fabio Fazio l'attore è stato ospite per lo più in qualità di fondatore della Gere foundation, che lo scorso anno ha celebrato il 30° anniversario, e di presidente del CdA della non-profit International campaign for Tibet, che dallo scorso aprile ha dato supporto a una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina.