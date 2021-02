La richiesta delle Regioni: "Restrizioni e indennizzi in unico provvedimento"

La riunione delle Regioni e delle Province autonome, prima dell'incontro con Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, ha messo a punto una bozza contenente le proposte per il prossimo futuro in materia di contenimento e convivenza con il coronavirus. C'è un punto in particolare sul quale i governatori premono e che vogliono discutere quanto prima con il nuovo esecutivo formato da Mario Draghi: " In via strutturale, lo stesso provvedimento che introduce restrizioni per il Paese e poi restrizioni particolari per singoli territori, deve anche attivare gli indennizzi e salvaguardare le responsabilità, garantendo la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento ".

Una richiesta fondamentale alla luce delle prolungate chiusure subite da alcune categorie in particolare, come le palestre e i luoghi dell'intrattenimento e della cultura come i teatri e i cinema, ma anche i ristoranti e tutti gli imprenditori e i commercianti che da marzo del 2020 soffrono le misure di contenimento. Anche per questo motivo, sottolineano le Regioni e le Province autonome, " si rende opportuno l'ampliamento della cabina di regia ai Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia al fine di dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese ".

Il tema dei ristori è più attuale che mai, anche alla luce delle sempre più pressanti richieste di ulteriori chiusure da parte degli esperti. Il Cts nelle ultime ore ha bocciato la proposta di riapertura dei ristoranti di sera nelle regioni in fascia gialla e pare sia sul tavolo la proposta di una maxi zona arancione per tutto il Paese. " È necessario, inoltre, condividere maggiormente i provvedimenti e garantire sempre i risarcimenti sia nel caso di provvedimenti restrittivi di livello nazionale che regionale. In questo contesto appare assolutamente necessario procedere ad un chiarimento sulle competenze statali e regionali al fine di allinearne la tempistica e la relativa efficacia ", hanno chiesto le Regioni.

C'è anche la questione scuola nella bozza delle Regioni e delle Province, un tema dibattuto e sul quale c'è grande polemica: " Nel quadro della situazione epidemiologica generale e territoriale, sarebbe necessario qualificare l'attività scolastica (al pari delle altre attività) con un'apposita numerazione di rischio ". La scuola è un tassello fondamentale per il tessuto economico e sociale italiano, non solo per la formazione ma anche per la tenuta psicologica dei giovanissimi e per le attività genitoriali. " Occorre, in ogni caso, implementare le forme di congedo parentale nonché prevedere ulteriori risorse economiche a sostegno dei genitori, nel caso di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per aggravamento della situazione epidemiologica ", si legge ancora nella bozza.

C'è una richiesta ancora più pressante da parte delle Regioni e delle Province autonome: " Occorrono misure nazionali di base omogenee, come avviene nel resto del mondo, che superino l'attuale zonizzazione, salvo prevedere misure più stringenti per specifici contesti territoriali laddove i parametri rilevino significativi scostamenti ". Dopo un anno di convivenza, difficile, con il coronavirus, ora si chiede di utilizzare l'esperienza maturata " al fine di poter meglio soppesare quali attività sia necessario chiudere o limitare anche con protocolli aggiornati ". Nella bozza si evidenzia la necessità di superare le disaccordanze che confondono i cittadini, anche con una comunicazione migliore: " Il presupposto per assumere decisioni valide è individuare una strategia che si fondi su elaborazioni oggettive tecnico scientifiche sulla base delle quali la politica si assumerà la responsabilità della decisione ".