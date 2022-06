"Adesso risponda al telefono": interrotto il concerto alla Scala

Siparietto per certi versi surreale al Teatro alla Scala di Milano durante la seconda replica del concerto di cori e sinfonie verdiane diretto da Riccardo Chailly. Nel pieno dell’esecuzione, nel suo momento di maggiore emozione, è squillato insistentemente un cellulare. E il Maestro non ha utilizzato mezzi termini per gelare lo spettatore disattento.

L’episodio si è verificato nel climax dell’intensità del concerto, ovvero il coro “Patria oppressa” da Macbeth. Visibilmente contrariato per l’accaduto, Riccardo Chailly si è rivolto verso il disturbatore: “Risponda pure, noi riprendiamo dopo” . Un intervento caustico, seguito da un messaggio destinato al pubblico presente.

“Vedete amici, siamo in molti in questo grande viaggio Verdiano con l'orchestra e il coro della Scala, ma non siamo soli perché stiamo realizzando un'incisione per la Decca di Londra per cui saremo ancora molti di più” , ha spiegato il direttore d’orchestra 69enne, direttore musicale del teatro alla Scala di Milano dal 2015: “È una cosa importante. 'Patria oppressa' con l'ostinato del telefonino non è possibile” . Parole apprezzate dal pubblico, come testimoniato dal lungo applauso. Subito dopo Chailly ha ripreso l’esecuzione dall’inizio.

Quello registrato alla Scala non è il primo episodio di un concerto interrotto dalle suonerie di un telefonino. La strigliata di Chailly è servita a porre rimedio, ma nel corso degli ultimi anni sono state proposte alcune contromisure a dir poco muscolari. Pensiamo al “progetto” del Teatro di Pechino di utilizzare dei raggi laser per combattere gli spettatori che usano il telefonino in sala: veri e propri dissuasori – la “luce rossa della vergogna” – per rendere i teatri “smartphone-free”.

Tornando alla Scala, ricordiamo che è stato presentato il programma della stagione 2022/2023: quattordici opere, una in più del cartellone precedente, e molti nuovi allestimenti. Entrando nel dettaglio, sono previsti otto titoli di balletto, sette concerti sinfonici, tre grandi spettacoli per bambini. L’apertura è in programma il prossimo 7 dicembre 202 con il “Boris Godunov” del russo Musorgskij.