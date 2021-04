La lezione di Dalla Chiesa alla Murgia

Rita Dalla Chiesa è una figlia orgogliosa del proprio padre. Lui, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha scritto il suo nome nei libri di storia indossando con onore l'uniforme da ufficiale dei Carabinieri finché non è stato barbaramente ucciso in un agguato mafioso. Il generale Dalla Chiesa è un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata e sua figlia Rita non ha mai smesso di ricordare l'impegno e il sacrificio di suo padre e di tutti gli uomini e le donne come lui che ogni giorno operano per la nostra sicurezza. Era inevitabile che le parole di Michela Murgia sul generale Francesco Paolo Figliuolo ma, soprattutto, sulla divisa dalla quale il nuovo commissario non si separa mai, scatenassero la rabbia della giornalista e conduttrice. Con un lungo articolo su Italia Oggi, Rita Dalla Chiesa ha voluto in qualche modo spiegare alla scrittrice il valore di quelle mostrine.

"Uniforme, non divisa"

" Vede, io credo che Lei un militare non lo abbia mai incontrato e che l'idea di uniforme (non divisa), Murgia, da «scrittrice» riformatrice del vocabolario quale lei dice di essere, dovrebbe sapere che divisa e uniforme non sono sinonimi - sia poco definita nella sua mente ", esordisce Rita Dalla Chiesa riferendosi direttamente a Michela Murgia. " Visto che io con un uomo che ha onorato la Patria e l'uniforme ci son cresciuta, le spiego un paio di cose punto per punto: iniziamo a capire chi è l'uomo che lei ha tanto disprezzato ", prosegue Rita Dalla Chiesa, che poi racconta il percorso fatto dal generale Figliuolo per indossare quella divisa, fin da quando ha frequentato l'Accademia militare di Modena, frequentata da persone " che hanno fatto dell'amore per la Patria la loro priorità ".

La Patria e gli eroi

Ed è proprio sul concetto di Patria che Rita Dalla Chiesa ha voluto mettere i puntini sulle i con Michela Murgia: " Sì, la Patria, Murgia, quell'Italia tanto dissacrata e maltrattata da quelli che cercano il marcio a tutti i costi, da quelli che applaudono al vilipendio al tricolore, messo in scena da Achille Lauro a Sanremo, da quelli che si ricordano di essere italiani solo quando gioca la nazionale con una pizza fumante in mano. E quando si serve la Patria si è in servizio h24, l'uniforme diventa una seconda pelle, con il caldo, con il freddo, quando si salvano vite umane ". La giornalista, quindi, ha ricordato alla scrittrice che è proprio in nome della Patria che i militari con le loro uniformi rischiano la vita nelle zone ad alto rischio: " Niente dittatori lì, ma persone che fanno del bene, eroi ".

E dopo una stoccata sull'inviso (dalla Murgia), modello patriarcale, Rita Dalla Chiesa affonda ancora il colpo: " Gli eroi, comunque, non sono tutti maschi, ma anche donne, sia civili che in uniforme, ma forse Lei questo non lo sa, occupata com' è a portare la figura di finta femminista impegnata da un salotto televisivo all'altro, tra podcast e dirette Instagram non ne ha davvero il tempo. Lo capisco ".

Cancel culture

Rita Dalla Chiesa, quindi, si domanda che cosa spaventi Michela Murgia, chiedendosi se la sua non sia un po' una coda di paglia, perché " forse lo sa da sé che nel parapiglia sinistroide della pandemia l'unica cosa da fare era mettere un po' di rigore militare. Ma non voglio farne una questione di colore politico ". Rita Dalla Chiesa, quindi, arriva alla cancel culture progressista, " che deve dissacrare l'uniforme a tutti i costi " e che considera obsoleta.

"Mi faceva più paura Arcuri"

Come un fiume in piena che straborda, la conduttrice passa in rassegna anche l'operato del predecessore di Francesco Paolo Figliuolo: " A me, onestamente, faceva più paura Arcuri nel ruolo di commissario, un individuo totalmente disorganizzato e inesperto e non lo dico io, lo dicono gli appalti discutibili che ha favorito, le mascherine farlocche che non proteggono neanche le bambole, la campagna vaccinale che fa acqua da tutte le parti. Tanto per dirne alcune ". Il flusso di parole di Rita Dalla Chiesa è impetuoso nei confronti di Michela Murgia: " Mi farebbe più paura incontrare Lei, con la sua tenuta stereotipata da conoscitrice del mondo rancorosa, sempre alla ricerca di una parola sbagliata per giudicare, denunciare con livore, massacrare ".