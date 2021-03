Riti voodoo con bambole e spilli: magia ​nera per vincere il reality

Quando si dice essere disposte a tutto pur di emergere. La vicenda di Carla Moreau, modella e influencer francese, che ha pagato una strega per lanciare maledizioni e sortilegi ai concorrenti del reality Les Marseillais, sta scuotendo la Francia. Non solo per il clamore e le polemiche innescatesi dopo le sconcertanti rivelazioni emerse, ma anche perché sulla vicenda sta indagando la polizia.

Il caso è scoppiato negli scorsi giorni quando in Francia stavano andando in onda le prime puntate della decima stagione del reality show Les Marseillais, che vede protagonista Carla Moreau, suo marito e padre di sua figlia, e altri giovani modelli e influencer francesi tra feste, bella vita e prove da superare. Il tutto girato all'inizio dell'anno tra Dubai e i Caraibi. Per vincere la trasmissione, però, la Moreau ha fatto ricorso alle pratiche magiche di una fattucchiera che tra malocchio, sortilegi, maledizioni e addirittura riti voodoo avrebbe cercato di "far fuori" la concorrenza.

A scoperchiare il vaso di Pandora è stata un'altra concorrente del reality e amica, fino a quel momento, della bella influencer francese, Maeva Ghennam. Quest'ultima - come riportano i quotidiani d'oltralpe - è riuscita a trovare le prove, schiaccianti, di come Carla Moreau avesse usato la magia nera per vincere il reality a discapito degli altri concorrenti. Audio e file su SnapChat in cui Carla invita la fattucchiera a indirizzare la sventura sulla Ghennam e anche su altri partecipanti al gioco, compreso suo marito Kevin, anche lui nel programma nonché padre della sua bambina Ruby.

A sconcertare l'opinione pubblica francese è stato il ricorso, oltre alle fatture e ai sortilegi, ai riti voodoo della magia nera. Rituali macabri con tanto di bamboline, spilli e persino chiodi e formule malefiche rivolte ai protagonisti del reality e addirittura ai loro figli. Una realtà oltre il reality che è finita al vaglio della polizia francese, che ora sta indagando sui fatti e che ha aperto un'inchiesta su una professionista dell'occulto di Marsiglia.

Carla Moreau, scomparsa dai social dallo scorso 27 febbraio, nei giorni scorsi ha confessato tutto in diretta tv. La 24enne ha ammesso di essersi rivolta alla maga per liberarsi dei rivali in televisione perché ricattata dalla stessa fattucchiera. Nel difendersi dalle accuse l'influencer ha spiegato di essersi rivolta alla maga quando aveva 17 anni e di averla incontrata nuovamente quando era ormai famosa e qui sarebbe scattato il ricatto. La donna le avrebbe chiesto 1,2 milioni di euro che ora sono nel mirino degli agenti.