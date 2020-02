Ritirati lotti di Coca Cola per possibile presenza di corpi estranei

Ritirati alcuni lotti di Coca Cola dal mercato per la possibile presenza di " corpi estranei " (filamenti in vetro) che, se accidentalmente ingeriti, potrebbero " mettere a rischio " la salute dei consumatori.

A dare notizia del ritiro è il Ministero della Salute che, con una nota pubblicata sul portale ufficiale del dicastero alla voce "richiami", fornisce la specifica dei lotti per cui si è resa necessaria la sospensione della vendita al pubblico. Si tratta, per l'esattezza, delle bottigliette in vetro da 20 cl vendute in confezioni da 6 che, stando a quanto si apprende, potrebbero contenere all'interno sostanze altamente tossiche e nocive per la salute dei fruitori.

Nel richiamo diffuso alla data di martedì 18 febbraio (consultabile al link che segue salute.gov.it ) vengono fornite tutte le informazioni necessarie al consumatore per verificare se abbia già comprato alcuni dei lotti ritirati dal mercato. Qualora si fosse in possesso di una o più confezioni tra quelle indicate, l'acquirente è invitato a non consumare il prodotto provvedendo, il prima possibile, alla restituzione presso il punto vendita di acquisto.

Le confezioni fanno parte di otto lotti, prodotti nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona: sette di Coca Cola Original Taste e uno di Coca Cola Zero Zuccheri. Sul sito del ministero viene fornito un elenco dettagliato dei lotti con tanto di codice identificativo ritracciabile sia sull'incarto esterno della confezione che sulla bottiglia.

Questi i lotti interessati dal ritiro:

Coca Cola Original Taste

L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021

L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021

L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020

L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020

L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021

L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020

L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020



Coca Cola Zero Zuccheri

L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020