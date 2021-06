Ritrovato il piccolo Nicola: ecco cosa è successo

È stato ritrovato Nicola Tanturli, il bimbo di quasi 2 anni che era scomparso la sera di lunedì 21 giugno dalla sua casa di Campanara, una frazione di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Il bambino, ritrovato dai carabinieri, starebbe bene e sarebbe in buone condizioni fisiche. Secondo le prime informazioni sarebbe stato rinvenuto in un burrone a circa 2,5 chilometri da casa. A sentirne i lamenti, un giornalista della Rai. Nicola ha già riabbracciato i suoi genitori.

Il ritrovamento di Nicola

Nicola è stato ritrovato in fondo a una scarpata, a circa 2,5 km dalla sua casa, a dare la conferma la Prefettura di Firenze. Il piccolo è stato rinvenuto da un giornalista di "La vita in diretta" di Rai 1, che ha sentito dei lamenti e dei rumori provenire da un burrone, mentre stava risalendo la strada che porta a Quadalto. Il giornalista ha chiamato i soccorritori impegnati nelle ricerche, che si sono calati nel burrone per recuperare il bimbo. Precisamente, è stato il Luogotenente Ciccarelli, comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, impegnato nelle ricerche, che si è calato a 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo tra le braccia della sua mamma. Come riferito dai soccorritori "Visivamente" Nicola sta bene ed è stato consegnato ai carabinieri. Il salvataggio è stato condotto dal maresciallo Porfida. Nicola verrà portato all’ospedale di Borgo San Lorenzo per effettuare degli accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Cosa era successo

Intervistato dal Corriere, il papà Leonardo aveva raccontato cosa era successo, ovvero di aver messo a letto il figlio, nel tardo pomeriggio di lunedì, verso le 19, e che a mezzanotte, quando lui e la mamma Giuseppina erano andati a controllarlo, non c’era più. “Qui i bambini giocano in libertà, sono sempre fuori... Magari cercava noi che eravamo fuori e s’è perso” aveva ipotizzato l’uomo prima di scusarsi e andare via. Anche ieri nessuna traccia del piccolo, poi oggi la svolta.

Sotto indagine l’ora della scomparsa di Nicola, avvenuta tra le 19, quando i genitori lo hanno messo a dormire, e mezzanotte, quando si sono accorti che non si trovava a letto. Cinque ore di buio, nelle quali il bambino potrebbe essere sparito in qualsiasi momento: appena messo a letto, durante la serata o poco prima dell’arrivo di mamma e papà. Una incognita a cui sarà difficile dare una risposta certa.

Ma proprio l’orario della scomparsa era fondamentale per capire quanta strada possa aver percorso il bimbo, sempre che davvero sia andato in cerca di mamma e papà, come ipotizzato dal padre. Un’altra domanda a cui si sta cercando di dare una risposta è perché non siano stati coinvolti fin da subito i soccorsi, allertati solo alle 9 del mattino seguente. Un bambino da solo, al buio, in aperta campagna. E i genitori, che ricordiamo, si sono resi conto della sua scomparsa a mezzanotte, che hanno chiamato i soccorsi dopo ben nove ore. Se i vigili del fuoco si fossero mobilitati prima forse Nicola sarebbe stato ritrovato in poco tempo. O comunque ci sarebbe stata una maggiore possibilità di successo nelle ore subito successive alla scomparsa, senza arrivare a oggi. Tutte domande che avranno bisogno di una risposta, ma adesso l’importante è che Nicola sia stato ritrovato vivo e vegeto. La procura aveva aperto un fascicolo per scomparsa di minore ed era stata avanzata l'ipotesi di indagare i genitori per abbandono di minori per aver lasciato solo il bimbo. Anche se mamma e papà non erano lontani dalla sua camera, nella stalla o nell’orto.