Burioni contro Conte sui vaccini: "Gli italiani non sono bimbi di 5 anni che credono a Babbo Natale"

Il governo si prepara a inasprire le misure restrittive per il Paese nel tentativo di arginare la diffusione del contagio ma intanto gli italiani sono sempre più preoccupati per il futuro, non solo dal punto di vista sanitario. La situazione economica non è certo florida, anzi, quasi quotidianamente nelle piazze italiane si verificano manifestazioni contro le chiusure che spesso portano allo scontro con le forze dell'ordine. Ci si chiede quando l'Italia sarà finalmente fuori dalla morsa del coronavirus o, in alternativa, quando si potrà avere accesso massivo ai vaccini per ricominciare a vivere normalmente, o quasi. Il presidente del Consiglio, come spesso ha fatto nelle ultime settimane, oggi ha dato delle scadenze temporali, che per Roberto Burioni non sono realistiche.

" Ursula Von der Leyen ci ha aggiornato l'altro ieri. Confidiamo di avere le prime dosi di vaccino a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire prima sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie, come per esempio le forze dell'ordine ", ha dichiarato Giuseppe Conte. Che le prime dosi di vaccino fossero destinate a determinte categorie a rischio era già noto, ma per il premier già in primavera si potrà avere una copertura ampia su tutta la popolazione del Paese e solo allora si potranno valutare gli effetti. " Dobbiamo aspettare primavera quando prevedibilmente arriveranno per tutti ", ha concluso Giuseppe Conte.