Burioni: "Se costretti a chiudere mi trasferirò in Francia"

Dopo che Emmanuel Macron ha introdotto l'obbligo di esibizione del green pass per la fruizione dei servizi quali ristoranti, cinema, centri commerciali e mezzi pubblici, anche nel nostro Paese si discute di introdurre una misura simile.

Dopo l'annuncio di Emmanuel Macron sono state effettuate quasi 2milioni di nuove prenotazioni. Roberto Burioni sembra favorevole alla linea francese, come ha dichiarato in un tweet. " Se per difendere, in nome di non so cosa, la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica, io vi saluterò e con il mio Green pass mi trasferirò in Francia ", ha dichiarato il medico, diventato una delle voci più autorevoli in tema di coronavirus nel nostro Paese. Il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, quindi, ha aggiunto: " Gli alfieri della libertà che affermano 'sono a favore del vaccino ma contro l'obbligo' fanno lo stesso ragionamento di chi dice 'sono a favore delle tasse ma contro l'obbligo di pagarle' ".