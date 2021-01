Roberto Maroni operato all'Istituto Neurologico Besta

È stato operato all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni. Secondo le fonti leghiste ascoltate da LaPresse, l'esponente della Lega sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa, ma non si sarebbe trattato di un intervento complicato. L'operazione arriva a seguito di un malore accusato lo scorso lunedì, mentre l'ex governatore si trovava nella sua abitazione a Lozza, in provincia di Varese. Dopo un ricovero all'ospedale di Varese, per Maroni erano già stati programmati ulteriori accertamenti al Besta.

Lo scorso 4 gennaio, l'ex governatore ed esponente della Lega si era sentito male in casa sua: per il mancamento era caduto a terra, ferendosi lievemente al volto e forse battendo leggermente la testa. Il tutto avrebbe causato una temporanea perdita di conoscenza. Per questo, era stato trattenuto all'ospedale: sembrava si trattasse di " qualcosa di più complesso e che merita ulteriori accertamenti medici" , per capire la causa del malore che ha colpito Roberto Maroni. " Rispetto alle ipotesi avanzate quando si era parlato di un lieve malore, la situazione pare più seria - avevano confermato le fonti raggiunte dalle agenzie, dopo la notizia del malore- ma speriamo che nel pomeriggio arrivi una comunicazione ufficiale che ci metta tutti più tranquill i". Dopo i primi accertamenti, l'ex governatore lombardo aveva rassicurato sulle proprie condizioni di salute: " Tutto sotto controllo, ora. Sto facendo gli accertamenti del caso ".

La scorsa settimana, anche il leader del Carroccio Matteo Salvini aveva portato a Maroni i suoi auguri: " Sto seguendo da lontano, con tutte le cautele del caso la situazione- aveva precisato- È cosciente e tranquillo. So che è nelle mani dei migliori medici, come tutti i pazienti Lombardi e speriamo che non ci sia nulla di più rispetto a ieri ".