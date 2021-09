Rom occupa una casa, i residenti la fanno uscire

Aveva occupato una casa del quartiere Flaminio, a Roma, buttando giù la porta d'ingresso ma i residenti l'hanno convinta a uscire. Una storia di degrado e follia che ha coinvolto una donna di etnia rom - e verosimilmente anche un uomo - e gli abitanti della palazzina al civico 111 di via Vignola. " Quando abbiamo visto che la situazione non si sbloccava, abbiamo deciso di intervenire ", raccontano al quotidiano Il Messaggero.

L'occupazione abusiva

Tutto comincia sabato mattina, pressappoco alle ore 12.30. I residenti della palazzina di Via Vignola, nel centralissimo quartiere Flaminio, sobbalzano per un rumore assordante proveniente dall'appartamento al primo piano del condominio. Un uomo, munito di piccone, sta sfondando la porta d'ingresso. " Abbiamo visto che un uomo armato di mazzetta ha sfondato il muro che proteggeva l'appartamento, senza inquilini da più di 10 anni ", racconta un residente che ha assistito alla demolizione. Lo straniero non è solo: con lui c'è una donna che decide di barricarsi nella casa. A quel punto, scatta l'allerta di un altro inquilino: " Chiamate subito le Forze dell'ordine , - grida - Chiamate subito le Forze dell'ordine ".

L'allarme

In men che non si dica, nel quartiere si scantena il panico. Non è la prima volta che il palazzo al civico 111 di via Vignola finisce nel mirino dei rom: in passato, ci sono stati altri tentativi di occupazione. " Altri tre appartamenti sono murati - spiega un'anziana - ma evidentemente non è sufficiente a frenare chi vuole prendere possesso di case senza averne diritto ". Con la speranza di riuscire a sventare l'ennesima invasione, i residenti si rivolgono alle forze dell'Ordine. " Sono arrivate subito - spiegano - hanno cercato di convincere la donna, probabilmente di etnia rom, a uscire ma non ci sono riusciti ". A quel punto, decidono di intervenire provvedendo loro stessi a liberare l'appartamento.

La rivalsa dei residenti

Dopo svariati tentativi di contrattazione, alcuni inquilini sono riusciti a convincere la rom ad abbandonare la casa. " Le abbiamo spiegato che stava commettendo un atto illegale. - raccontano - Ci abbiamo messo molto tempo, ma alla fine l'abbiamo convinta ad andarsene ". Resta però la rabbia per il torto subito. " E' assurdo che in pieno giorno ci sia qualcuno che riesca con così grande facilità a penetrare dentro un appartamento, forse hanno approfittato che molte persone sono ancora in vacanza ".