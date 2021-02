Il lungo applauso dei ristoratori. E i carabinieri si tolgono i caschi

Un piccolo gesto ma dal significato profondo quello compiuto ieri dai carabinieri in presidio davanti a Montecitorio. I militari dell’Arma, infatti, si sono tolti il casco in segno di solidarietà nei confronti dei tantissimi ristoratori arrivati da ogni angolo d’Italia per manifestare contro le chiusure serali e le altre restrizioni anti-Covid che stanno colpendo duramente il settore.

L’appuntamento in piazza, seppur caratterizzato da alcuni momenti di tensione, si è svolto in modo pacifico. "Dove sono i nostri ristori?" ed "Esistiamo" sono alcuni degli slogan gridati da ristoratori, titolari di bar e guide turistiche che non riescono più a far fronte alle spese per i continui stop and go dovuti alle misure per contenere la diffusione del coronavirus. I manifestanti vogliono riaprire subito. E non solo a pranzo: "Se a mezzogiorno siamo idonei a rispettare e far rispettare le regole, perché non ci permettono di farlo anche alla sera?" , si chiedono in molti.

Un ristoratore bolognese ha spiegato: "Ci hanno chiuso a marzo, aprile e maggio del 2020, e sa cosa hanno fatto? Ci hanno mandato la bolletta del 'rusco’ anche per quei mesi lì". "Ci facessero aprire la sera così potremmo avere un po’ di ossigeno", ha continuato il manifestante che ha affermato come siano necessari i controlli per vigilare sugli assembramenti: "Non serve a nulla chiuderci! Io ho foto di strade, a Bologna, piene di ragazzotti che si ubriacano con delle birracce di m… che vanno a rastrellare chissà dove".

L'urlo della piazza, intanto, si fa sempre più forte e i cartelli sono sempre più alti: "L'unica azienda redditizia siete voi poltronari", si legge su uno di questi. Poi un po' di tensione quando un gruppo di manifestanti ha provato a forzare le sbarre di accesso che delimitano il perimetro consentito per la protesta per entrare nell'area antistante la Camera dei Deputati presidiata dagli uomini delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Dopo qualche minuto di nervosismo la situazione è tornata alla calma. All’improvviso, ecco il colpo di scena che scuote la piazza. I carabinieri, infatti, in segno di vicinanza verso i manifestanti, si sono tolti i caschi tra gli applausi scroscianti dei presenti. Un modo per tenere bassa la tensione. E, forse, anche una sincera solidarietà verso coloro che stanno affrontando enormi difficoltà economiche a causa delle chiusure imposte dalle autorità nell’ambito della lotta al Covid. "Bravi! Bravi! Bravi!" , hanno scandito i dimostranti rivolti verso i carabinieri.

Protesta e solidarietà si sono intrecciati nella giornata drammatica in cui in Congo sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci. Qualcuno ha ricordato il militare che ha perso la vita mentre compiva il suo dovere ed ha gridato "Grazie!" alla volta degli uomini dell’Arma.