Paura in coda al supermercato: romeno strappa mascherine alle persone

Un cittadino romeno di 42 anni è stato arrestato dagli uomini della polizia di stato di Torino con le accuse di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese La Stampa il romeno qualche giorno fa si era messo in coda, come tante altre persone del resto, in attesa di poter entrare in un supermercato di Corso Potenza a fare la spesa ma, in modo del tutto imprevedebile, aveva cominciato dal nulla a tentare di strappare dai visi degli atterriti avventori le mascherine protettive - obbligatorie ormai in quasi tutte le regioni italiane - riuscendo in alcuni casi nei suoi tentativi. Come se ciò non fosse sufficiente lo straniero si era anche messo ad infastidire commessi ed addetti alla vigilanza del supermercato, prima di darsi alla fuga.

Il tentativo di darsi alla macchia però è durato pochissimo: alcuni testimoni oculari dei gravi fatti avevano chiamato le forze dell'ordine ed una volante della polizia, che si trovava nei paraggi, aveva raggiunto corso Potenza in un batter d'occhio. Gli agenti dopo aver raccolto una minuziosa descrizione del 42enne lo avevano identificato all'angolo di via Foligno e ne avevano fermato la folle corsa. Messo alle strette il romeno, anzichè arrendersi e consegnarsi spontaneamente ai poliziotti, aveva iniziato a lanciare all'indirizzo degli agenti insulti e minacce, tentando anche di colpirne fisicamente uno, ma era stato immobilizzato e reso inoffensivo prima che potesse creare nuovi problemi ed ammanettato. Condotto in Questura il 42enne è risultato essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, per via di una serie di precedenti che gravavano sulle sue spalle.

In queste difficili settimane nel bel mezzo della pandemia da coronavirus i supermercati e le annesse code all'esterno per permettere gli ingressi contingentati stanno purtroppo diventando terreno fertile per molti piccoli criminali: appena pochi giorni fa infatti, nel pieno centro di Busto Arsizio (Varese), un cittadino extracomunitario di 30 anni in preda ai fumi di ingenti quantitativi di alcoolici ingeriti aveva dapprima molestato i clienti in attesa di poter entrare a fare la spesa, chiedendo insistentemente somme di denaro, poi non contento aveva aggredito alle spalle sia un uomo che si era permesso il lusso di rimproverarlo sia alcuni agenti di polizia locale intervenuti per fermarlo, mandando tre agenti al pronto soccorso a farsi medicare. Anche in quest'occasione lo straniero era finito in manette con le accuse di di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.