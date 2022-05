Ruba in casa e viene arrestata: "È incinta". Il giudice la rilascia

È stata sorpresa a rubare (e ovviamente arrestata) nell'appartamento nel quale si era introdotta. Nonostante sia stata colta però sul fatto, è stata immediatamente rilasciata: la rapinatrice era infatti una donna incinta e il magistrato di turno in procura a Pisa ha ritenuto per questo motivo di non dover disporre la detenzione. Una storia che arriva da Pontedera (un Comune della provincia pisana) e che risale a pochi giorni fa.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, la donna si era introdotta in un'abitazione del centro storico e (approfittando della momentanea assenza dei proprietari) stava facendo man bassa degli oggetti di valore che riusciva a trovare. Denaro contante, orologi, gioielli: insieme ad un complice, stava sistemando il bottino nella borsa per poi fuggire nel minor tempo possibile. Non aveva però fatto i conti con alcuni condomini, che insospettiti dai rumori avrebbero avvertito i padroni di casa. Questi ultimi, usciti fuori a cena, stavano comunque per rincasare. Una volta avvisati hanno accelerato il passo e resisi conto di come qualcuno si fosse introdotto fra le mura domestiche, hanno chiamato i carabinieri. E dopo aver varcato la soglia d'ingresso, a dirla tutta, si sono trovati davanti proprio i due "topi d'appartamento": se il sodale è riuscito ad approfittare del trambusto e dell'effetto-sorpresa per darsi rapidamente alla fuga e far perdere le proprie tracce, la giovane ladra non è stata suo malgrado altrettanto veloce.

Appena giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno pertanto provveduto ad arrestarla. Tutto finito? Non proprio, stando almeno a quanto appurato in seguito: pur avendo preso parte al tentato atto predatorio, la ragazza era incinta. E proprio per quest'ultima ragione, il giudice ne ha disposto la scarcerazione: ha infatti reputato che la disposizione di un provvedimento restrittivo non sarebbe stata possibile, in concomitanza con la condizione fisica della donna. La protagonista della vicenda è stata dunque rilasciata, a poche ore dal fermo. Le indagini stanno ad ogni modo proseguendo alla ricerca del complice: si sa con certezza che è un uomo, ma considerando la rapidità con cui è scappato serviranno con tutta probabilità i filmati delle telecamere esterne di videosorveglianza per arrivare all'identificazione. Il sospetto ulteriore degli inquirenti è che la coppia possa essere coinvolta negli ultimi episodi di furti in abitazioni segnalati nel centro della cittadina pisana.