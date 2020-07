Due stranieri positivi sul treno: scatta la 'caccia' ai contagiati

Venerdì mattina a Sabaudia è stato fermato un ambulante bengalese positivo al Covid che aveva violato la quarantena e viaggiato tra Roma e la costa laziale a bordo dei mezzi pubblici. L'uomo, rientrato da pochi giorni dal Bangladesh, si stava recando in spiaggia per la sua consueta attività di vendita tra i bagnanti ma è stato accompagnato presso l'ospedale più vicino per tutte le verifiche del caso.

A denunciare l'uomo pare sia stato un suo stesso connazionale, che ha permesso agli uomini delle forze dell'ordine di attivarsi immediatamente per intercettare l'autobus Cotral con il quale l'ambulante aveva ormai già raggiunto la nota località balneare in provincia di Latina. Il suo viaggio non è certo stato semplice, perché da Roma, dove risiede, ha preso unfino alla stazione di Priverno, cittadina della provincia latinense. Da qui ha poi preso l'che l'ha condotto fino a Sabaudia, dove carabinieri e uomini della polizia locale l'hanno fermato appena sceso dall'autobus. L'uomo è stato immediatamente trasportato all'ospedale Goretti di Latina dove si trova in osservazione per Covid.

Ora è compito delle autorità ricostruire la rete di contatti avuti dall'uomo nel corso del suo viaggio e per questo motivo è stato chiesto a tutti quelli che hanno preso il suo treno e il suo autobus di contattare il numero verde istituito dalla Regione per eseguire i controlli e attivare la profilassi prevista dalle norme anti-Covid. L'uomo, 46 anni, era in regime di sorveglianza sanitaria dopo la conclamata positività al tampone. Questo non gli ha impedito di muoversi per raggiungere la spiaggia, dove sarebbe entrato in contatto con centinaia di altre persone durante la giornata.

Alla luce di questo, il sindaco di Sabaudia ha chiesto di intensificare i controlli lungo la fascia litoranea della città. Soprattutto nel weekend, Sabaudia è presa d'assalto dai vacanzieri desiderosi di trascorrere qualche ora di mare. Il caso dell'ambulante bengalese non è però l'unico riscontrato nella città balneare latinense, dove un cittadino indiano ha violato la quarantena per raggiungere Roma. L'uomo, cone sintomi da Covid e tampone positivo, era stato messo in isolamento presso la sua abitazione dopo il rientro dall'India con il virus. Nonostante questo ha seguito esattamente il percorso inverso fatto dall'ambulante bengalese, allontanandosi da casa.

Ha preso l'autobus e poi il treno per raggiungere Roma e ha poi fatto tranquillamente ritorno nella sua abitazione dopo diverse ore, con le stesse modalità. Sono state le forze dell'ordine ad accorgersi dell'assenza dell'uomo, che al suo rientro ha trovato ad accoglierlo i carabinieri, la polizia municipale e il personale sanitario. Anche lui è stato quindi trasportato in modalità sicura all'ospedale Goretti di Latina per le analisi. Anche in questo caso le forze dell'ordine e sanitarie di Sabaudia dovranno ricostruire i contatti avuti dall'uomo per tracciare la rete, invitando quanti pensano di averlo incrociato e quanti hanno preso i suoi stessi mezzi a contattare il numero per l'emergenza sanitaria per effettuare i tamponi.