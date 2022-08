"La sala operatoria è piena". Ricoverato a digiuno da sette giorni

È ricoverato presso l'ospedale di La Spezia e da una settimana è in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Le sale operatorie sono però sempre piene, e così da allora è costretto a digiunare, alimentato solo da flebo in modo tale da essere pronto a sostenere l’operazione qualora si liberasse un posto. Una vicenda dai contorni paradossali, quella che sta vivendo sulla propria pelle un 42enne residente a Beverino. L'uomo aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso del capoluogo spezzino circa una decina di giorni fa, a causa del dolore intenso causato dai calcoli alla cistifellea (stando a quanto emerso dalle analisi).

In un primo momento era stato tuttavia dimesso, salvo essere successivamente ricoverato per essere operato. Solo che ad oggi l'intervento non si è ancora concretizzato. Il motivo sarebbe rappresentato dal concomitante numero di interventi giudicati più urgenti che non hanno consentito di liberare la sala operatoria. Così il paziente non mangia da giorni, aspettando il proprio turno per finire sotto i ferri che potrebbe (potenzialmente) arrivare da un minuto all'altro. Una situazione logorante, a causa della quale la madre dell'uomo, Clelia Cannavò, ha scritto una dura lettera alla direzione sanitaria di Asl 5. Nella speranza di trovare una risposta ai tanti interrogativi della storia.