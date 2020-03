Salerno, rivolta in carcere: centinaia di detenuti armati sui tetti

Visite vietate fino al 31 maggio a causa dell'emergenza Coronavirus, scoppia la rivolta tra le mura della casa circondariale di Fuorni a Salerno, con oltre un centinaio di detenuti fuori controllo ed un allarme rientrato dopo qualche ora.

Polizia penitenziaria, vigili del fuoco, carabinieri del comando provinciale di Salerno ed agenti della questura hanno collaborato strettamente nel disperato tentativo di riportare la situazione alla normalità, dovendo addirittura ricorrere all'uso di un elicottero per monitorare con grande attenzione tutta l'area del carcere ed evitare ulteriori problemi.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati durante la giornata di ieri, sabato 7 marzo, quando circa 200 ospiti della struttura hanno scatenato un vero e proprio putiferio all'interno della prima sezione. Una rivolta vera e propria, coi detenuti che si sono dotati di armi improvvisate quali ad esempio gli elementi di ferro delle brande, e che hanno devastato il primo piano della struttura carceraria, arrivando perfino ad aprirsi una via verso l'esterno, come risulta chiaro dalle immagini del filmato.

Le inferriate dei finestroni della casa circondariale sono state letteralmente divelte dai detenuti, che sono riusciti addirittura a salire sui tetti, proseguendo con le loro intemperanze. Sul posto una vera e propria task force, coi rinforzi inviati dalla polizia penitenziaria provenienti da tutta la regione, uomini della polizia di stato, i militari del decimo reggimento mobile carabinieri Campania e persino i vigili del fuoco. A sorvolare dall'alto l'area l'elicottero del Nec di Pontecagnano. Sul posto si è precipitato immediatamente anche il questore di Salerno Maurizio Ficarra. Inutili i primi tentativi di intavolare una trattativa, coi detenuti che, in possesso degli idranti, hanno respinto i rappresentanti delle forze dell'ordine. Solo in serata l'allare è rientrato ed i rivoltosi hanno fatto ritorno dietro le sbarre.