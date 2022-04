Stop alla fabbrica Ferrero. Sale l'allarme salmonella nel cioccolato

Ferrero ha disposto in via precauzionale la chiusura temporanea dello stabilimento di Arlon, in Belgio, per via dei casi sospetti di salmonella nei bambini con possibile collegamento al consumo di cioccolato. Lo apprende l'agenzia stampa Ansa da fonti dell'azienda. Al momento non ci sono segnalazioni di infenzione in l'Italia né risultano contaminati dal batterio i prodotti della gamma Kinder sottoposti ai controlli.

La chiusura dello stabilimento

La sospensione temporanea delle attività nella fabbrica di Arlon si è resa necessaria dopo il focolaio di salmonella nei bambini registato in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei. Secondo quanto è trapelato sinora dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), sulla base di interviste con pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati identificati specifici prodotti a base di cioccolato come la probabile via di infezione. Si tratterebbe, nello specifico, di alcune tipologie di snack della linea Kinder destinate ai consumatori più giovani e prodotti nello stabilimento belga. In Italia sono stati ritirati " volontariamente e in via precauzionale " alcuni lotti di Schoko-Bons con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022. Ferrero ha precisato con una nota ufficiale che tutti gli altri prodotti " compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo ".

Il richiamo in altri Paesi