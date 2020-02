Salt challenge, su Tik Tok sbarca una nuova (pericolosissima) sfida

La nuova sfida, questa volta, è quella di ingerire un'enorme quantità di sale da versare direttamente in bocca, davanti alla telecamera del proprio telefono cellulare. Il filmato, poi, come accade spesso in questi casi, viene diffuso in rete Perché la "salt challenge" è l'ultima scommessa che impazza su Tik Tok, il social network cinese molto diffuso tra i più giovani. Secondo quanto riportato da Leggo, il rischio di farsi male a causa di questa nuova scommessa virtuale sarebbe alto.

Come funziona la "salt challenge"

Perché dopo l'avere ingerito grandi quantitativi di sale, gli adolscenti, ovvero i maggiori fruitori di questa piattaforma, si sentono male. Anche davanti agli schermi dei loro cellulari. L'alimento, infatti, riempie le loro bocche fino a provocare loro attacchi violenti di tosse e, persino, il vomito. Chi si sente male, poi, invita gli altri a compiere la stessa azione. Ma questa challenge risulta particolarmente rischiosa perché può provocare una grave disidratazione.

Il parere del medico

In base a quanto riportato dal quotidiano, che cita l'inglese Mirror, secondo il parere di un dottore, Simran Deo, sarebbero diversi i pericoli legati a questo gesto: " Come medico consiglio vivamente alle persone di non partecipare a questa attività. Mangiare troppo sale fa male alla salute nell'immediato e nel futuro. A breve termine, a seconda di quanto ne viene ingerito, mangiare troppo sale può essere velenoso. Questo perché aumenta il livello di sodio nei nostri corpi, portando sete intensa, confusione, nausea e vomito ".

I casi gravi

Secondo quanto spiegato dal medico inglese, poi, in casi estremi l'assunzione eccessiva di sale potrebbe portare addirittura a convulsioni o al coma e, in determinate circostanze, potrebbe essere persino fatale. Per questo motivo, genititori, educatori e insegnanti risultano essere i più preoccupati di questa nuova moda che imperversa su Tik Tok. Proprio pochi giorni fa, un'altra (pericolosa) sfida si imponeva sul social network asiatico, ed era la "skullbreaker challenge".

Il caso della "skullbreaker challenge"

La sfida, nata in America Latina, consiste in una sorta di scherzo: i partecipanti, in quel caso, sono solitamente in tre, allineati in orizzonate e pronti a saltare, ma uno di loro è all'oscuro del gioco. E nel momento in cui la persona in mezzo salta, gli altri due, ai lati, gli tendono contemporaneamente uno sgambetto, facendolo cadere (violentemente) con schiena e testa a terra. I più preoccupati delle conseguenze di questo tipo di gioco sono i genitori dei ragazzi, come nel caso della "Salt challenge".