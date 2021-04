Salvini: "Cosa farò"

Una riforma della giustizia, con il centrodestra eletto dagli italiani. Il leader della Lega, Matteo Salvini, punta a scardinare il sistema descritto da Palamara. E su Draghi esprime parole di apprezzamento.

Salvini, è soddisfatto di come è andata a Catania?

«Attendo con fiducia la decisione del giudice il 14 maggio, ma sono soddisfatto che il Pm, invece di chiedere il processo contro di me, lette le carte, abbia ribadito che non ho commesso alcun reato: difendere i confini dell'Italia non è un diritto, è un dovere di un ministro. Sabato prossimo, stavolta in udienza a Palermo per il caso Open Arms, vedremo se il giudizio sarà lo stesso».

Come vede questa giustizia italiana? È come quella di cui parla Palamara nel libro «Il Sistema» o lei pensa ci sia ancora speranza?

«Quando ci sarà un governo di centrodestra, scelto dalla maggioranza degli italiani, metteremo mano alla giustizia. La stragrande maggioranza dei magistrati è composta da donne e uomini di valore e liberi, che non ne possono più di correnti, favori e raccomandazioni. Senza una profonda riforma della Giustizia l'Italia, che ha più di 5 milioni di processi arretrati, non sarà mai un Paese davvero libero e moderno».

I suoi ex colleghi di governo, però, hanno cercato di farla fuori politicamente, usando la giustizia, facendola indagare per tre anni a spese dei contribuenti...

«Assurdo. La scelta di difendere i confini dell'Italia era un punto cardine del contratto di governo, evidentemente i grillini hanno la memoria corta. Che la sinistra perda le elezioni e provi a ribaltare la realtà in tribunale, è storia antica. E purtroppo vera. Guardate cosa hanno fatto contro Berlusconi in tutti questi anni, un accanimento impressionante. Comunque ognuno risponde alla propria coscienza e agli elettori: io non ho nulla da rimproverarmi, anzi sono orgoglioso di aver servito il mio Paese».

