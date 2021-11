Quel particolare sfuggito ai fan di Ghali

Se Ghali cercava attenzioni, le ha ottenute. Il rapper che ha insultato Matteo Salvini allo stadio durante il derby tra Milan e Inter ha attirato a sé l'interesse di stampa e social, ricevendo attestati di stima per il solo fatto di aver sbraitato contro il leader della Lega per un futile motivo. La colpa di Salvini? Aver esultato per il gol del Milan, segnato da un calciatore non italiano. Tanto è bastato a Ghali per saltare sul sediolino e dimenarsi al tal punto da costringere gli steward a intervenire sotto gli occhi attoniti di Paolo Maldini. Ma al di là di questo c'è un elemento che è sfuggito ai più ma che è stato colto da Selvaggia Lucarelli che, per una volta, ha scritto un tweet in favore di Matteo Salvini.

Un avvenimento più unico che raro per la giornalista, che in questo specifico caso non è entrata nella polemica sulla discussione, schierandosi dall'una o dall'altra parte. Selvaggia Lucarelli si è limitata a far presente che tra tutte le persone che hanno partecipato a diverso titolo alla scenetta messa in piedi da Ghali e tra chi si è ritrovato, suo malgrado, spettatore, Matteo Salvini era l'unico a indossare la mascherina che, per altro (e non è un dettaglio irrilevante) è obbligatoria all'interno dello stadio, soprattutto visto che gli assembramenti e la ressa erano evidenti. Tutto questo nonostante Ghali abbia urlato a pieni polmoni contro il leghista, mettendo in atto un comportamento che, stando alla scienza, è un veicolo di contagio.

" E comunque tra Ghali, Maldini e Salvini l’unico con la mascherina allo stadio (obbligatoria) era Salvini ", ha scritto la giornalista. Una constatazione importante, che esula dal tema principale ma che si presta a una riflessione. Se fosse accaduto a parti invertite, ossia se fosse stato Salvini l'unico senza mascherina, qualcuno l'avrebbe fatto notare? Probabilmente sarebbe diventato un argomento di discussione al pari della lite, sulla quale si sono spese parole su parole. Invece, essendo stato Salvini l'unico a indossare il dispositivo di protezione, questo dettaglio è passato in cavalleria, ignorato da chi probabilmente avrebbe per primo puntato il dito contro il senatore.

Selvaggia Lucarelli sui social non ha risparmiato nessuno e al di là della stoccata a Ghali e a Paolo Maldini, ha rimproverato anche i tifosi del Milan: " Molto belle le coreografie dei tifosi milanisti dedicate al personale ospedaliero, ma la cosa migliore che possiate fare per il personale ospedaliero è mettervi le mascherine come obbligatorio allo stadio, belli miei ".