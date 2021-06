Ecco dove si cerca il corpo di Saman

Proseguono senza sosta le ricerche del corpo di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara, di cui si sono perse le tracce dallo scorso aprile. I carabinieri di Guastalla, coadiuvati dall'unità cinofila del Nucleo carabinieri di Bologna, hanno esteso il raggio d'azione a circa un chilometro dall'azienda agricola Le Valli, dove la giovane viveva con la famiglia e presso cui lavorava il padre Shabbar.

Le ricerche del cadavere in un bosco

A partire dalla mattinata di martedì 29 giugno, le ricerche si concentreranno in un piccolo bosco nella zona di Novellara, già setacciato palmo a palmo da tutti i comparti delle Forze dell'ordine impiegate nelle attività. Nelle prossime ore, inoltre, sono previste le analisi degli esiti reletavi alle esplorazioni effettuate con l'elettromagnetometro e il georadar. Proseguono anche carotaggi e perforazioni di tutte le serre e le aree non ancora controllate vicino all'azienda agricola. Sulla base delle evidenze raccolte sinora, si presume che possano essere state utilizzate come luogo per l'occultamento del cadavere.

Domenica mattina, aveva preso parte alle attività di ricerca anche l'unità cinofila della Human Remains Detection della Detection Dogs Ticino. Il lavoro della squadra svizzera, composta da sette cani esperti nell'individuazione di resti umani, non ha dato però l'esito sperato.

La nuova ipotesi: il corpo di Saman è in un cantiere?

Stando a quanto si apprende da Il Resto del Carlino, ci sarebbero nuove indicazioni circa il luogo della presunta sepoltura. Prende sempre più piede l’ipotesi che il corpo possa essere stato seppellito in uno di quei campi rurali limitrofi a quelli già passati al setaccio. Gli investigatori stanno anche effettuando accertamenti sui proprietari di tutti gli autoveicoli transitati su via Colombo, tra Novellara e Reggiolo, la sera del 30 aprile, in cui si ritiene possa essere stata uccisa la diciottenne pakistana. Ma non è tutto.

Dal momento che il 30 aprile era un giorno prefestivo, non è da escludere che il cadavere di Saman possa essere stato occultato nel cantiere della strada Cispadana. Se ciò fosse vero, bisognerà capire con quale mezzo sia stato trasportato fin lì dal momento che si tratta di un luogo raggiungibile solo con un adeguato veicolo a motore. Per questo motivo si sta procedendo con una serie di verifiche sugli automobilisti che, quella sera, erano transitati sulla strada provinciale tra Novellara e Reggiolo.