"Prima ci aprono e poi chiudono". L'ira dei ristoratori fuori dall'Ariston

Oltre al festival di Sanremo va in scena anche quello di commercianti e ristoratori che protestano contro le chiusure imposte per contenere la diffusione del virus. La contestazione va in scena a pochi passi dal teatro Ariston che ospita la kermesse musicale più famosa d’Italia, in piazza Colombo.

La protesta a pochi metri dal festival di Sanremo

Si tratta di un Festival alternativo che vede protestare con cartelli e bandiere tricolori commercianti, ristoratori, gestori di locali, proprietari di piscine e palestre. Insomma, praticamente tutte le attività chiuse. Maurizio Pinto, presidente del Movimento Imprese Italiane, ha spiegato: “Siamo qui per rivendicare il nostro diritto al lavoro e alle libertà. Questo è il monito che ha unito il movimento imprese italiane, l'associazione fieristi italiani, Coem e Io apro. Il Covid esiste, curatelo ma lasciateci vivere e lavorare, vogliamo tornare alla normalità" . Un messaggio chiaro quello lanciato da vari professionisti, tra i quali anche artisti, che hanno fatto un appello a Fiorello ricordandogli di aver anche lui iniziato nelle piazze, e chiedendogli di pensare a loro che sono rimasti senza un lavoro. Una cantante ha preso il microfono per dire che ci sono artisti come quelli che si esibiscono al festival, a pochi metri dal luogo della protesta, che sono condannati all’inattività.

Pinto ha anche chiesto immediatamente la cancellazione di tutti i colori, “perché noi siamo un’Italia unica e unita. Ma siamo tornati adesso qua a Sanremo in zona arancione. Quindi bar, ristoranti di nuovo chiusi. Non è possibile andare avanti così” . Il sindaco Alberto Biancheri aveva commentato il provvedimento del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che a partire da giovedì ha decretato il rientro in fascia arancione anche per il distretto sanremese: "Due cambi di colore in appena quattro giorni è davvero difficile da capire. Per i ristoratori così è un'agonia" .

2 cambi di colore in 4 giorni