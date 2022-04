Santoro scomunicato, l'hotel per gatti e Rubio: quindi, oggi...

- interessante sondaggio dalla Francia, dove lo scarto tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen si sta assottigliando. Si parla di 27% contro 21%. Direte: sono ancora lontani, sì. Soprattutto al secondo turno, dove il presidente è dato al 54,5% e la leader del Rassemblement National al 45,5%. Però con la comparsa a destra di Eric Zemmour chissà: oggi il vero radicale è lui, gli elettori moderati del centrodestra potrebbero smettere di vedere Marine come il male assoluto e potrebbero addirittura pensare, a differenza di 5 anni fa, di votarla al secondo turno. Difficile eh, ma non del tutto impossibile

- è il turno del tumore alla tiroide per Putin. Ora, sinceramente: lo abbiamo disegnato come un pazzo, un malato, uno psicopatico in preda alla follia, uno vittima dei medicinali, dei suoi fantasmi, dei dolori provocati da chissà quale malanno. Ma se ci limitassimo a valutare le sue azioni e a studiare meglio le nostre, non sarebbe più sano, giusto e lodevole?

- vorrei dire due cosette sulla preside accusata di aver fatto sesso con uno studente maggiorenne. Primo: se lei fosse stata un uomo e lui una ragazza, oggi sarebbero venuti i caschi blu dell’Onu per tenere a bada le paladine del #metoo. Secondo: va bene la notizia, ma non capisco per quale motivo il volto e il nome della preside sono su tutti i giornali, mentre lui lo si tende a celare dietro le iniziali. Voglio dire: è adulto e vaccinato, per quanto studente. Può guidare l’auto, votare, acquistare alcolici, diventare sindaco o consigliere regionale di un Comune. Quindi possiamo pure biasimare una professoressa che se la spassa con l’alunno, ma senza ingigantire troppo la faccenda

- altro dettaglio: scusate, ma vi ricordate che Emmanuel Macron è all’Eliseo dopo aver sposato la sua professoressa di molti anni più grande di lui? Ecco

- forse oggi che chef Rubio spara a pallettoni non contro Salvini ma contro Zelensky (“se lui è la resistenza, Hitler era una partigiano”, pubblicando la sua foto a testa in giù), forse anche a sinistra capiranno che è meglio se torna ai fornelli ed esce un po’ dai social

- "Putin non è il nemico peggiore", dice Michele Santono. Ma quanto è bello vedere la sinistra tutta (da Enrico Letta ai giornalisti) strapparsi le vesti per le frasi del loro conduttore preferito sulla guerra in Ucraina? L'eroe di mille battaglie, e di mille antiberlusconismi, ormai è quasi scomunicato

- nasce a Milano il primo hotel per gatti. Esatto, per mici. Ora, io voglio bene ad alcuni animali (non tutti e di solito i felini non mi ispirano simpatia), però riservare un albergo con camerette singole, doppie, plurifamiliari, con musica, cromoterapia, cena personalizzata e toelettatura mi pare un tantino esagerato. Se non la prova che il declino dell’Occidente è iniziato

- bisogna sempre fare la tara alle notizie che arrivano dall’Ucraina. Ma se fosse confermato che Kiev ha preso due elicotteri e ha sparato missili in territorio russo, beh: alcune domande occorre porsele. Siamo sicuri, per dire, che si tratti di azioni difensive realizzabili con le armi Occidentali? E siamo certi che questo aiuterà il raggiungimento della pace, unica condizione per veder finire la strage di civili?