Sbarcano in Italia con trolley e barboncino

Sono sbarcati ieri a Lampedusa vestiti di tutto punto, occhiali da sole griffati, sigaretta in bocca e telefonini ultima generazione con i quali si facevano selfie di circostanza. E c'era pure un barboncino tenuto al guinzaglio che scodinzolava felice per avere toccato terra. Siamo felici che undici immigrati, tra cui tre belle signore, siano sbarcati in Italia. Ma avremmo preferito vederli entrare documenti alla mano da una delle nostre dogane e sottoporsi a tutti i controlli, sanitari e no, a cui è costretto un americano, un inglese o qualsiasi altro cittadino del mondo civile.

Questa non è più disperazione, qui siamo alla mera illegalità, l'Italia come colonia in cui entrare a proprio piacimento perché qui si è sempre e comunque graditi ospiti a prescindere. Siamo al clandestino chic, con barboncino, colf e magari pure amante al seguito. Questa immagine ben rappresenta la resa dell'Italia e la stupidità imperante. Domando: si può essere anti salviniani senza per forza essere anche cretini? Si può essere cattolici mantenendo comunque un certo tasso di lucidità e buonsenso? Ci sarà da qualche parte uno di sinistra che non si è bevuto completamente il cervello?

Se almeno una di queste categorie esistesse speriamo che si appalesi al più presto e urli: «Salvini o non Salvini, adesso basta». Esiste? Dubito, se è vero, come è vero, che nello scorso weekend il governo ha mandato uomini dell'esercito in tuta mimetica a controllare se noi bagnanti avevamo la mascherina in spiaggia, mentre centinaia di immigrati appena sbarcati fuggivano indisturbati dai centri di prima accoglienza ancora prima di avere fatto un tampone per stabilire se erano infetti. Dubito, dopo aver letto che un clandestino ghanese in libera uscita ha violentato sulla ciclabile di La Spezia una donna che stava facendo jogging (pochi giorni fa a Milano era successa la stessa cosa).

A giorni il Senato dovrà decidere se fare processare o no Matteo Salvini per avere chiuso i porti durante il suo breve mandato di ministro degli Interni. Ma, per esempio, processare invece o almeno anche chi permette che in questo paese si entri in gruppi di amici con cagnolini appresso come se si andasse a una festa di compleanno proprio non se parla?