"Sc... più che potete". L'affondo di Fedez contro il Vaticano

Ancora una volta, Fedez dai suoi social si scaglia contro il Vaticano. Sfruttando l'onda lunga della polemica innescata dalla sinistra sull'ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, che consiglia di consumare rapporti sessuali solo dopo la celebrazione delle nozze. La nuova linea della catechesi è stata anticipata da Papa Francesco nei giorni precedenti, quando il Santo padre ha suggerito ai giovani di fare rinuncia ai rapporti sessuali " in contrasto con la mentalità comune ". Non un obbligo da parte della Chiesa ma solo un suggerimento per i credenti, che sono liberi o meno di rispettare. Un concetto che sfugge a Fedez, che nelle sue storie su Instagram ha sfruttato la coda social della polemica, tanto che in molti è sorto il dubbio che si tratti dell'ennesima mossa per aumentare l'engagement.

" Amici vaticani… Se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole ", ha scritto il rapper. Una stilettata all'obbligo di castità imposto dalla Chiesa ai suoi esponenti, un atto di fede e di devozione sul quale Fedez ha voluto ironizzare, mancando di rispetto a una scelta di vita fatta da chi crede in un certo percorso di vita e di fede. A quel punto, il marito di Chiara Ferragni è voluto essere ancora più esplicito rivolgendosi ai suoi follower, per la maggior parte giovani e attenti alle parole di Fedez, spesso innalzato come idolo da milioni di ragazzini. " Scopate amici, scopate più che potete (se vi va). Che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano ", ha aggiunto il rapper.