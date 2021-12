"Scandalo sociale": l'appello di papa Francesco sui migranti

Agli immigrati ha dedicato una preghiera durante la benedizione natalizia Urbi et Orbi, esortando i fedeli a " non girarsi dall'altra parte e dimenticare i loro drammi ". Oggi, durante la consueta udienza generale del mercoledì, papa Francesco è tornato di nuovo sul tema migranti, cui è stata dedicata la stessa udienza.

"San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso". Questo il fulcro della catechesi odierna del pontefice, che ha definito " uno scandalo sociale dell'umanità " il " dramma dei migranti ": " È una realtà, quella dei migranti di oggi, davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi - ha ammonito Francesco - ci vuole un preghiera per tutti i perseguitati, per la gente vittima delle guerre che vuole fuggire dalla sua Patria e non può ". Il santo Padre è poi ricorso a un richiamo evangelico: " Pensiamo a Gesù nelle braccia di Giuseppe e Maria che fuggono e vediamo in Lui ognuno dei migranti di oggi ". E ancora, un paragone tra Erode e i " tiranni di oggi ": " Era un uomo crudele il simbolo di tanti tiranni di ieri e di oggi - ha proseguito il pontefice - è l'uomo che diventa lupo per gli altri uomini. La storia è piena di personalità che, vivendo in balìa delle loro paure, cercano di vincerle esercitando in maniera dispotica il potere e mettendo in atto disumani propositi di violenza ".