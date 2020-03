Scatta l'allarme tamponi: "Dobbiamo farne di più, ma stanno per finire"

L'allarme tamponi è una questione seria e grave: non solo in Italia aumentano progressivamente le richieste di test diagnostici, ma le aziende che producono gli strumenti per il prelievo stanno per finire le scorte. La concreta possibilità è che il nostro Paese possa non ricevere più il materiale o averne in quantità limitate. Nei giorni scorsi si sono inasprite le posizioni sui test: Luca Zaia vorrebbe fare luce anche sugli asintomatici, mentre l'Istituto superiore di sanità ha spiegato che a incidere realmente ed effettivamente sulla battaglia sono i nostri comportamenti. Ma 81 sindaci della Città metropolitana di Milano - dopo aver parlato con i medici di base - hanno scritto una lettera per denunciare come la realtà dell'epidemia sia più aspra di quella che si delinea dai dati forniti quotidianamente: " Il numero di contagiati, che comprende i molti cittadini a casa con sintomi, che non ricorrono alle cure ospedaliere né vengono sottoposti a tampone, è dunque molto più alto ". Da ricordare comunque che Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici, ha assicurato che già diverse aziende si stanno attrezzando per riconvertirsi e produrre tamponi.

L'allarme tamponi

Dalla Regione Veneto fanno sapere che da una parte " non si trovano i tamponi " e dall'altra neanche " i reattivi per il laboratorio ". Ma se i primi si possono reperire magari producendoli, i secondi sono più difficili da trovare: " Le ditte internazionali che ci rifornivano ci hanno fatto sapere che dall'Inghilterra è arrivato un super ordine da 67 milioni di sterline e che per ora non possono darci più di 5mila tamponi al giorno ". In tal modo si rischia di non riuscire " a fare nemmeno quelli che servono ". Sergio Venturi, commissario dell'Emilia-Romagna per l'emergenza Coronavirus, ha spiegato: " Non si trovano. Una settimana fa avevamo preannunciato un piano contro il virus che prevedeva di estendere i test a domicilio ". Successivamente però la pandemia si è allargata: a quel punto gli inglesi " si sono comprati i reagenti, e così lottiamo quotidianamente per piccole forniture ". I tamponi adesso bastano a malapena per i sospetti, " coloro che hanno sintomatologia ".