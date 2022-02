"Schiaffi a un alunno". Bidello perde il controllo in un liceo di Napoli

La lite, iniziata con un diverbio, è poi degenerata sino allo scontro fisico. Da una parte un alunno, dall'altra un bidello fuori controllo. Le immagini, riprese da un cellulare, mostrano un ceffone sferrato in pieno viso: una violenza rispetto alla quale sono già scattati dei provvedimenti. Il liceo scientifico Giuseppe Mazzini di Napoli è tornato così a essere teatro di inconsulte tensioni, dopo un atto di vandalismo avvenuto nei giorni scorsi nella struttura. Stavolta a riportare l'istituto scolastico vomerese al centro delle cronache è stato un episodio avvenuto sabato scorso e rilanciato oggi con un video sui social.

Come si evince dal filmato si è verificato un diverbio tra gli studenti e un operatore scolastico, che a un tratto si è avventato contro un ragazzo colpendolo con uno schiaffo. Le tensioni erano iniziate nei bagni del liceo, quando il bidello aveva rimproverato i ragazzi per aver fumato, avvertendo l'odore delle sigarette. Gli studenti avevano negato, forse è uscita qualche parola di troppo e così si è sviluppata una lite finita poi con il ceffone. Il momento è stato ripreso da alcuni studenti e il video è stato pubblicato oggi su Instagram dal consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli. Le sequenze, se pure brevi, mostrano un uomo che si scaglia contro un ragazzo allungando le mani su di lui.

La testimonianza video finisce così, dunque non è possibile comprendere bene la dinamica. Ma il dirigente scolastico del liceo Mazzini, Stefano Zen, deve aver avuto le idee chiare dato che stamani si è recato negli uffici regionali a riferire la vicenda, dopo aver trasferito il bidello a mansioni che non compartano contatti diretti con gli studenti. La prima segnalazione era arrivata dal fratello di uno degli studenti coinvolti. " Non conosco tutti motivi per i quali è successo ciò, ma il bidello, non so per quale motivo, ha insultato il ragazzo. Si è creata una forte tensione. Una volta scoppiata la lite è intervenuto un secondo ragazzo che frequenta la classe di mio fratello, che è quello che si vede nel filmato ", aveva riferito il segnalatore, come riportato dal consigliere Borrelli.

Lo stesso esponente politico campano aveva poi assicurato di aver inviato una comunicazione al dirigente scolastico per capire se fosse a conoscenza dell'episodio e se fossero stati presi provvedimenti. Solo pochi giorni fa, l'istituto Mazzini di Napoli era stato segnato da un altro accadimento poco consono al luogo: alcuni vandali, in azione nel fine settimana, avevano scaricato gli estintori all'interno della scuola riversando il liquido antifiamme sui pavimenti assieme a documenti e carte.